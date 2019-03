Éxito rotundo la Expo Feria de Xicoténcatl 2019

*La Alcaldesa Noemy González Márquez encabezó los festejos del 268 aniversario de la Villa de Escandón, hoy Xicoténcatl que se desarrolló durante cinco días de fiesta con eventos artísticos, culturales y deportivos, además de la exposición comercial y gastronómica, en eventos diseñados para todos los estratos, edades, gustos y tendencias.

Por: Juan Antonio Lerma

Xicoténcatl, Tam.- Ante un escenario abarrotado de espectadores, la presidenta municipal de Xicoténcatl, Tamaulipas, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ inauguró el pasado jueves por la tarde- noche la Feria de Xicoténcatl 2019, acompañada por la representante del Gobernador del Estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Profesora, LORENA VERÁSTEGUI OSTOS, la reina JENNIFER FLORES GUERRERO, funcionarios y público en general, donde posteriormente el grupo musical la Arrolladora Banda el Limón pusieron a cantar a y a bailar a los miles de asistentes con los éxitos del momento, en tanto más tarde hicieron acto de presencia los Hermanos Quintana, siendo así como se estuvo celebrando por espacio de cinco días el 268 aniversario de la fundación de este importante municipio cañero que va en constante progreso y desarrollo, gracias a la participación ciudadana, así como de las autoridades, donde se incluye también al Diputado Federal, ex alcalde y ex diputado local, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, así como del actual Secretario General de Gobierno, ex alcalde de Xicoténcatl, y ex diputado federal, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.

Durante los días viernes, sábado, domingo y lunes, siguieron de fiesta en la Unidad Deportiva, donde miles de asistentes pudieron disfrutar de exposición comercial, gastronómica, juegos mecánicos, así como la presencia de otros destacados e importantes grupos musicales como: Los Tigres del Norte, Los Patricios, Corcel, Los Titanes, Paquita la del Barrio, Los Tucanes, Los Rojos, Legítimo, Los Corceles, entre otros que ofrecieron al público presente venido de diferentes partes del Estado, así como de otras ciudades del país, y donde se pudo constatar un ambiente festivo y de armonía familiar que se vivió en Xicoténcatl, Tamaulipas.

De los más destacado musicalmente hablando, Los Tigres del Norte, La Arrolladora Banda el Limón y Los Tucanes, sorprendidos por el recibimiento de los miles de asistentes a esta gran Feria de Xicoténcatl, agradecieron las muestras de cariño dando lo mejor de sí, mientras el público bailaban y coreaban al unísono sus corridos y otros temas musicales.

La Feria de Xicoténcatl 2019, donde también se desarrollaron otras actividades culturales, deportivas, así como desfiles y reconocimientos para los fundadores de este importante municipio se ha ubicado como uno de los eventos más destacados en la zona centro y sur de la entidad, gracias al impulso de las autoridades que antes aquí citamos.

Destacamos también la participación de diversas instituciones educativas de la localidad, así como de la Casa Club del Adulto Mayor, quienes presentaron bailes típicos de diversas regiones de nuestro país, así como bailes modernos, además de la presencia de la Rondalla y el cuadro de danza magisterial dentro del evento de la Feria de Xicoténcatl 2019.

Y como parte de las fiestas del pueblo y del 268 aniversario de la Villa de Escandón, hoy Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLZ MÁRQUEZ, acompañado por miembros del Cabildo, autoridades del sector educativo y pueblo en general encabezó el desfile tradicional carnaval, conformado por alumnos de primaria, secundarias y de bachillerato.

No hay duda que la Feria Xicoténcatl 2019 es una de las más tradicionales y con mejor organización, así como en la presentación de artistas y grupos musicales de talla internacional.

En esta ocasión, este importante evento como parte de la celebración de la fundación de Xicoténcatl que contó con el apoyo del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, logró un objetivo más: la inclusión de toda la familia en eventos diseñados para todos los estratos, edades, gustos y tendencias y que su programación incluyó shows y eventos de calidad, gratuitos y abiertos a todo el público.

En este territorio en constante progreso y desarrolló también se dio sin duda alguna una importante derrama económica, uno de los temas por cierto que la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ no ha descuidado del inicio de su gobierno.