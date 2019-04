Falta de obra ahoga a empresarios de Victoria

Abel Castillo-Herrera/ Reportero.

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Mesurado en las respuestas, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Luis Alberto González Cruz urgió al gobierno estatal y del municipio de Victoria a la reactivación de la obra pública.

“En este momento no ha habido obra para nadie, prácticamente está parado…hay muy poquita obra que, incluso, tenemos algo de contratación en lo local”, dijo.

El representante el organismo dijo los empresarios, principalmente del ramo de la construcción, se mantiene de la poca obra que hay en la construcción de fraccionamientos (viviendas) y del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, en la edificación de aulas.

Incluso González Cruz dijo algunos integrantes redujeron costos de operación, como el reducir el número de empleados al mínimo y, en otros casos, emigraron ya a otras ciudades en busca de una mejor expectativa.

“Hay poca obra…digo no se han detonado los programas correspondientes al 2019 ni del municipio (Victoria) ni del gobierno de Tamaulipas, pero, no tenemos reporte de obras que no se estén atendiendo”, señaló.

Frente a la crisis por la falta de obras, confirmó por el momento no se puede hablar de la quiebra de empresas locales o de las que operan en esta región de la entidad, sin embargo, insistió, hay reducidos gastos y, en otros casos, emigraron a otra parte del país.

En ese sentido confió en que los precios de los materiales para la construcción se mantengan vigente es decir, añadió, sin aumento al menos hasta el mes de septiembre.