Gobernador FGCV impulsa movilidad urbana, construye ya las ciudades del futuro

*Dan capacitación a las Secretarías de Desarrollo Urbano de los gobiernos municipales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para que los 43 gobiernos municipales estén alineados a la estrategia global, nacional y estatal tendiente a construir las ciudades del futuro en beneficio de la ciudadanía, por disposición del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se impartió el Taller “Planeación, Movilidad Urbana y Ordenamiento Territorial: Estrategias para las Ciudades del Futuro” a los funcionarios y representantes de las Secretarías de Desarrollo Urbano de los municipios.

Las recomendaciones que se les hicieron consisten en impulsar los objetivos y compromisos establecidos en la Nueva Agenda Urbana 2030 ONU Hábitat III; cumplir con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU) federal con énfasis en la movilidad; procurar la accesibilidad universal de las personas garantizando la interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos.

Priorizar la movilidad peatonal y no motorizada; fomentar la distribución equitativa del espacio público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios y respeto a la pirámide de la movilidad, con la consiguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios del transporte no motorizado (ciclistas), usuarios del transporte y finalmente usuarios del transporte particular.

Así lo informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, al referirse a los trabajos que se desarrollaron en el marco de la celebración del Día Mundial del Urbanismo, a la que se sumó Tamaulipas con importante ciclo de conferencias y aún desde antes con la iniciativa de decreto de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas por Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al H. Congreso y a la comisión legislativa correspondiente.

El tema de Planeación (Presentación de Problemas y Soluciones) fue expuesto por el Arq. Cuauhtémoc Cortina Montantes, Jefe del Departamento de Registro Estatal; el tema de Movilidad Urbana (Presentación de Problemas y Soluciones) lo presentó el Ing. Daniel Raymundo Meléndez García, Subdirector de Urbanismo, y el tema Ordenamiento Territorial (Presentación de Problemas y Soluciones) el Ing. Miguel Ángel Montalvo de los Reyes dentro del Día Mundial del Urbanismo.

En coordinación con el Subsecretario de Desarrollo Urbano, Arturo Villaseñor Montes y el Director de Operación Urbana, Antonio González Karam, los especialistas del Gobierno del Estado impartieron el Taller en el Salón de Capacitación del Palacio Legislativo del H. Congreso Local, gracias al apoyo del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Dip. Glafiro Salinas Mendiola y diputados de la LXIII Legislatura, concluyó el funcionario estatal.