Gobernador Francisco Cabeza de Vaca se compromete a continuar dando resultados en Seguridad Pública

Altamira, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el tercer Complejo Regional de Seguridad Pública Estatal en el municipio de Altamira, donde se comprometió a continuar actuando con firmeza, determinación y voluntad política para hacer frente a la criminalidad en Tamaulipas.

«Gracias al trabajo conjunto con las Mesas de Seguridad y los Sectores Productivos que han confiado en su Gobierno, al trabajo y la coordinación con el Ejército Mexicano, Marina Armada de México y Guardia Nacional, hoy en día ocupamos el lugar número 26 en incidencia delictiva, producto del esfuerzo y compromiso de dar resultados que exigen y demandan los tamaulipecos. Falta mucho por hacer pero no bajaremos la guardia, actuaremos con firmeza, determinación y sobre todo voluntad política para combatir el fenómeno de la criminalidad», aseguró el Gobernador de Tamaulipas.

El Complejo de Seguridad se suma a los de Reynosa y Nuevo Laredo, al existente en Ciudad Victoria y próximamente al de Matamoros; consolidando a Tamaulipas como uno de los estados más seguros del país.

«Hoy en día ya ven a Tamaulipas con otros ojos, ya no ven a Tamaulipas como el estado estado violento de siempre. Hoy somos el estado energético por excelencia, el estado fronterizo más importante del país, el estado que ha dado un importante viraje en materia de seguridad pública y que hoy en día genera la confianza que nos permite ser el tercer lugar en Inversión Extranjera Directa del país y eso no se da si no hay confianza, si no hay garantías y Estado de Derecho», dijo el mandatario.

Entre otras acciones llevadas a cabo en materia de seguridad pública, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha implementado la Policía Estatal de Proximidad, así como la Policía Estatal de Auxilio Carretero y las Estaciones TAM para resguardar las vías de comunicación del estado.

Puso en marcha el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), la ampliación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, la construcción de un C5 en el municipio de Reynosa que operará más de 4 mil cámaras de videovigilancia a nivel estatal y periódicamente continúa dotando a la Policía Estatal de vehículos, equipamiento y armamento para fortalecer sus tareas.

El Complejo Regional de Seguridad Pública de Altamira requirió una inversión de 246 millones de pesos. Cuenta con dormitorios para albergar a 640 policías, comedor, área administrativa, plaza cívica, gasolinera, instalaciones deportivas y campo de infantería, fortaleciendo así la infraestructura de seguridad.

Además de bodega de munición y armamento táctico, área médica, enfermería, estacionamiento, caseta y torre de vigilancia.

Como parte de su agenda de trabajo en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrralah entregaron vehículos y maquinaria para fortalecer las labores del servicio de limpieza municipal.

Consistente en un camión de basura International (con sistema elevante para contenedores), 1 Retroexcavadora, 1 Gator (vehículo utilitario para limpieza de cuadrillas en la ciudad), 2 vehículos tipo March, 4 Camionetas tipo Estaquitas Nissan NP 300

A la inauguración asistieron el General de Brigada D.E.M. Pablo Alberto Lechuga Horta, Comandante de la Octava Zona Militar, Vicealmirante ANPA D.E.M José Carlos Vera Vidal, Comandante de la Primera Zona Naval, Contraalmirante C.G. D.E.M César Olivares Acosta, Comandante del Sector Naval de La Pesca, Coronel de Infantería de D.E.M. Nicasio Solís Doroteo, Comandante del 15/o Batallón de Infantería.

Además, Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado, José Jorge Ontiveros Molina, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alma Laura Amparan Cruz, Alcaldesa de Altamira, Silvia Maribel Pecina Torres, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, Humberto Zurita Eraña, Subsecretario General de Gobierno, Nelson Balido, Charman Border Commerce and Security Council y enlace con autoridades de Estados Unidos.

Luis Apperti Llovet, Coordinador Estatal de Vinculación de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en el Estado, doctora Bertha Salinas Ruiz, Coordinadora de la Comisión Especial Covid-19 de la Mesas de Seguridad, empresarios de la región entre ellos; Germán Pacheco Díaz, Manuel Ravize Matienzo, Gerardo Sánchez Schutz y Capitán de Altura, Oscar Miguel Ochoa Gorena, director general del API Altamira.