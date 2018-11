Guardia nacional se debe de estudiar a fondo: México SOS

María de Jesús Cortez

La agrupación ‘México SOS’ tiene sus dudas respecto a la guardia nacional tema que dicen se tiene que estudiar a fondo.

Alejandro Martí, presidente de “México SOS” dijo al participar en el Tercer encuentro nacional de mesas de seguridad y justicia que no entienden claramente cómo van a formar la guardia nacional, cómo se va a reclutar en tres años 150 mil elementos y cómo se van a entrenar.

“Cómo es una guardia nacional que es aparentemente civil pero que la va a operar el Ejército, creo que hay bastantes dudas. No está claro creo que me gustaría conocer mucho más a fondo”, detalló.

Lo que sí dijo que están haciendo en SOS es participar con el gobierno actual para tratar de impulsar la agenda 2018-2024 donde marca los puntos importantes que se deben de hacer para que la seguridad funcione “son los puntos que hay que corregir sobre lo ya hecho estas correcciones nos ayudarán”.

Por cuanto hace a la policía dijo que éstas están abandonadas y que los gobiernos no han hecho lo propio con las policías. “estamos insistiendo mucho que hoy no suceda porque la guardia nacional entiendo pueda ser exitoso no podemos soslayar que tenemos más de 300 mil policías en toda la Nación tenemos que mejorarlos sino vamos a seguir teniendo problema”.

Por último, al comentar sobre el tema de los coordinadores estatales, Martí García dijo que falta por aclarar algunos puntos “tenemos que intervenir para tratar de que se hagan ciertas adecuaciones, creo que el responsable de los estados debe ser los propios gobernadores si hay un estado inseguro es por culpa principalmente políticamente del gobernador que es el que tiene responsabilidad del estado”.