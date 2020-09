“Guerra sucia” y campañas de desprestigio no detendrán la buena marcha del gobierno de El Mante; se avanza en infraestructura

*Pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero el desarrollo de la urbe cañera no se detendrá.

Por: Juan Antonio Lerma

Ciudad Mante, Tam.- Los enemigos de El Mante, esos perversos personajes que se refugian en diversos partidos políticos para satisfacer intereses personales, aunque su raíces sean del Partido Revolucionario Institucional, pero que ahora han invadido las filas de MORENA, no solamente fracturando a ese instituto político sino que también aprovechan para lanzar ataques propagandísticos, calumnias y todo tipo de guerra sucia contra administraciones panistas de la región, así como contra el gobierno de El Mante.

Sin embargo, el alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros, presta oídos sordos a sus detractores políticos, no se distrae y se ocupa en atender peticiones, demandas de los ciudadanos y dar cumplimiento al programa de obras para el mejoramiento de infraestructura, acciones que los enemigos del progreso no pueden desarrollar desde el anonimato, sólo aparecen para lanzar ataques desde la redes sociales, pero no le aportan nada bueno a la urbe cañera más que encono y cizaña.

Tras supervisar una serie de obras, el alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros afirmó que la remodelación de la infraestructura con la que cuenta la ciudad avanza con paso firme, esto luego de visitar los avances en la pavimentación de la entrada al ejido El Huastequillo.

Se trata de una obra gestionada ante el gobierno del estado con la aplicación de asfalto en un total de mil 676 metros cuadrados para beneficio directo de 850 residentes de este lugar.

El mandatario local afirmó que su gobierno ha dedicado tiempo y recursos en la mejora de las condiciones con las que cuenta la ciudad a fin de garantizar un municipio funcional y seguro para todos.

«Seguimos con buen ritmo en los avances de las obras que tenemos en proceso, no nos vamos a detener en ningún momento hasta garantizar la eficiencia de los servicios que tiene el municipio» destacó.

El ingeniero Mateo Vázquez agregó que estos días serán de intenso trabajo con la finalidad de consolidar el paquete de obras que se tiene programado para este tercer año de gobierno.