INICIA SNTE INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BIPARTITA PARA ESTABLECER LEYES SECUNDARIAS

México y Tamaulipas, no se pueden quedas atrás y tienen que seguir avanzando en el tema de la tecnología, en los movimientos sociales mundiales y en lo referente a las economías, de cada uno de los países que van a la vanguardia en la educación, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al señalar que en breve se instalará la comisión Bipartita SEP-SNTE, para integrar las leyes secundarias, de la reforma educativa, en donde se dará también la participación de los padres de familia.

Al encabezar la entrega de apoyos y equipamiento a las escuelas de educación básica, junto a la Sub Secretaria Magdalena Moreno Ortiz, José Rigoberto Guevara Vázquez dijo que una reforma educativa donde no hay participación de los padres de familia, los maestros y los alumnos no puede funcionar.

“Un Gobierno con buenos maestros, es un buen gobierno y unos maestros con un buen gobierno, es lo que se requiere para seguir avanzando como hasta la fecha se ha realizado en esta entidad con el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, que sigue apoyando a la comunidad educativa tamaulipeca con acciones que vienen a fortalecer la infraestructura y el equipamiento como este programa que seguramente elevará la calidad educativa”, refirió.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, reconoció a la administración estatal a través de la Secretaría de Educación que encabeza Mario Gómez Monroy, y destacó que con este tipo de acciones, los maestros pueden realizar una mejor labor colaborando con los padres de familias que siempre son los grandes aliados de los maestros para que cada niño, niñas y jóvenes tengan las condiciones adecuadas.

Dijo que el tesoro más grande de los padres de familia y los maestros es la niñez, por ello la responsabilidad de construir esas conciencias claras para que el día de mañana formen un grandioso tejido social.

El líder del magisterio resaltó, que la calidad educativa tiene grandes retos por eso es las reformas a los artículos 3 31 y 73 constitucional, que seguramente será de beneficio para la educación del país y principalmente de Tamaulipas, concluyó.