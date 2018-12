Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, oportunidad para generar calidad de vida.

*El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa una sociedad con oportunidades de trabajo y autoempleo, que les proporcione un ingreso económico suficiente.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado entregó en la ciudad de Reynosa, 40 carritos para la elaboración de comida, a buscadores de empleo quienes tomaron la decisión de emprender un negocio por cuenta propia.

Mediante el Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, brindó a los propietarios de las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), la herramienta para generar mejores condiciones de vida.

María Estela Chavira Martínez, Secretaria del Trabajo, dijo que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa una sociedad con oportunidades de trabajo y autoempleo, que les proporcione un ingreso económico suficiente.

“Con estos apoyos entregados, aunado a la dinámica emprendedora de los Reynosenses, podemos presumir que Tamaulipas, se encuentra entre los 10 primeros estados con mayor generación de empleo”, dijo la funcionaria.

Eva Salgado Hernández, dedicada por más de 13 años a la venta de hamburguesas y hot dog, dijo que el carrito de comida ha sido una fuente de ingresos para solventar las necesidades que hay en su familia.

“Antes rentaba un carrito de hot dog y no obtenía muchas ganancias, llegó una persona a adquirir mi producto, me invitó al SNETam, presenté mi iniciativa, hice mi solicitud y posteriormente me entregaron el equipo, ahora vivo más desahogada”

Los 40 carritos de comida, para los que se destinó una erogación de más de 360 mil pesos, serán utilizados para la elaboración de hot dogs, tacos y tamales.

Durante el 2018, a través del Subprograma Fomento al Autoempleo, fueron aprobadas más de 72 iniciativas, enfocadas al oficio de belleza, repostería, taquería, carpintería, ebanistería, costura entre otros, en los que se invirtieron montos por más de 1 millón 599 mil 391 pesos.