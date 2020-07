Invitan a seminario COVID-19 Impacto y Reflexiones

Estimado ciudadano:

En el marco de las actividades de la Comisión COVID-19 de la Mesa de Seguridad y Justicia, lo invitamos a unirse al próximo seminario web titulado COVID-19: Impactos y Reflexiones en el cual representantes del sector salud, empresarial y representantes de gobierno manifestarán su visión, prospectiva y protocolos para mitigar los impactos en sus áreas de influencia.

Adicionalmente, esperamos pueda compartir esta invitación con todos sus agremiados a fin de difundir con ellos este importante mensaje sobre el impacto de la emergencia sanitaria en nuestra ciudad.

Cuándo: 9 jul 2020 06:00 PM Hora central (EE. UU. y Canadá)

Tema: COVID-19: Impactos y Reflexiones

Inscríbase en la fecha y horario que más le convengan:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Ism5DCAfRKm1QqPjRtn21A

Mesa de diálogo donde los participantes manifiestan su visión, prospectiva y protocolos para mitigar los impactos en sus áreas de influencia.

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

Los esperamos,

Lic. Marcos Olivares Olvera

Anfitrión

C.P. Juan José Villarreal Rosales

Coordinador de la Comisión COVID-19 de la MSJ Reynosa

“Pasamos de la protesta y la confrontación a la propuesta y colaboración. La confrontación divide, la colaboración, construye.”