“Javo”- PRIMOR,- rumbo a la derrota electoral

*Finalmente, por las imposiciones en MORENA Mante decidieron cerrarle las puertas al candidato a Diputado Local por el Distrito local 17 Mante- González; Yeidckol no sacará buenos resultados en Tamaulipas.

Por: Juan Antonio Lerma

Antes de iniciar las campañas políticas a mediados de abril, el ex alcalde y ex diputado local de origen priísta, Javier “Javo” Villarreal Terán logró conseguir la candidatura de MORENA para disputar la diputación local por el Distrito 17, que comprende Mante y González, apoyado por el Senador, Ricardo Monreal Ávila, y la dirigente nacional de dicha organización política Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a quienes poco o casi nada les importó el trabajo territorial y de campo que otros personajes como Refugio Espriella y Omar Salomón habían venido realizando no sólo para el apoyo del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sino también para el fortalecimiento del Movimiento Regeneración Nacional en esta región de Tamaulipas.

Una vez lograda la candidatura, Villarreal Terán no sólo fue rechazado por seguidores de Espriella y Salomón que también habían trabajado para lograr dicha candidatura, pero ante la imposición del priista no les fue posible participar en el proceso electoral, por lo que la verdadera militancia de MORENA en el Mante y González, le cerró las puertas de la oficina local al ex alcalde y ex diputado local, cuyo pasado en los sexenios de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y de Eugenio Hernández fue exitoso en lo personal, así como en lo familiar, pues familiares y amigos se vieron beneficiados con contratos de obras, así como con programas productivos y con cargos públicos tanto en el PRI como en el gobierno.

“Javier Villarreal Terán es candidato del PRIMOR, es un cascajo del PRI, pero no de Morena, no es militante y llegó en circunstancias extrañas”, había advertido Jorge Salomón González, representante de MORENA en el Mante, y lo hizo en reiteradas ocasiones, siendo la última en la reciente visita a Tamaulipas de la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, donde advirtió sobre la derrota electoral de su partido el próximo 2 de junio como parte de la imposición en la candidatura para la diputación local del Distrito 17.

Hay que recordar que han sido precisamente militantes de MORENA del Mante los que declararon personas non gratas a los priistas que se impusieron en las candidaturas para las diputaciones locales, pero aparte de que no les valieron sus derechos políticos, tampoco les hicieron caso, por lo que pronostican como resultado de cara al 2 de junio próxima, una derrota electoral en Tamaulipas.

La tarde de este viernes, la cúpula y militancia de MORENA se reunieron en la oficina local en el Mante, donde acordaron seguir teniendo las puertas cerras a los impostores venidos del PRI, así como también no participar en la jornada electoral, dejando pendiente el futuro de dicho partido político después del 2 de junio.

Javier Villarreal Terán, es candidato de Morena legalmente, pero no legítimo y está realizando campaña pero con la reprobación, rechazo y malestar de militantes de ese partido político.

Y son precisamente muchos de los militantes de MORENA en la localidad, pero también ciudadanos que conocen sobre el historial como ex alcalde, ex diputado local y ex servidor público de “El Javo”, ineficiente, improductivo, con anomalías y muchas irregularidades que tal vez no recuerden los jóvenes de ahora, pero que están en la memoria de personas que no olvidan que hace más de 20 años, el candidato del Primor no se paraba en el Mante.

El estado de ánimo que prevalece al interior de MORENA en el Mante, así como entre los verdaderos militantes de este partido es de desánimo, pero también de vergüenza, pues saben que desde el inicio de la campaña política, se encuentran permanentemente en tercer lugar en la mayoría de las encuestas, y no es para menos, es la mala imagen del PRI, así como personajes que brincaron de ese partido a Morena, lo que los conducirá a la derrota electoral.