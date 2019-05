LA GENTE ESTA HÁRTA DE TANTAS MENTIRAS, POR ESO YO LOS ESCUCHO: CALICHE

X-Visita a las familias “casa por casa” para que exponerles mis propuestas que son de real apoyo a mi pueblo, dijo.

Guadalupe E. González

Cd. Rio Bravo, Tam.-Porque la gente ya está harta de tantas mentiras, hay que escucharlas y por esta razón fundamental, “hoy como candidato, las escucho y atiendo como se merecen”, y si las voy a representar en el Congreso, gracias a su voto, con mayor empeño, “las seguiré atendiendo con dignidad y firmeza”, pero sobre todo con respeto y verdad y por ello, legislaré a cabalidad para bien de la sociedad riobravense y de Reynosa y las familias, tengan en mi persona, “a un real represente popular en el recinto legislativo de Tamaulipas”.

En tales términos se expresó ayer al ser entrevistado el Candidato del PRI a Diputado Local Ricardo Fernández Aviña, “Caliche, para mi pueblo”, quien además dejó en claro que “ya los tiempos son distintos” y por eso, hay que entender que a las familias tenemos que hablarles con la verdad, para de esta forma ganarse uno la confianza de ellas y por eso, les reitero que, tengan la certeza de que, “si el voto del pueblo me favorece el dos de junio próximo”, “estaré poniendo todo mi empeño y más” para que la gente del VIII Distrito, tengan un diputado cercano a las familias y la voz de mis representados, se escuche fuerte en el Congreso del Estado, enmarcó.

“En el PRI, nadie nos rajamos” y por eso le hemos entrado a la campaña con todo el entusiasmo del mundo y con la firme convicción de que, “vamos a ganar por el apoyo de la sociedad que desea tener como Diputado a un legislador que, realmente se preocupe por dar resultados tangibles en el trabajo legislativo”, pero también “tocar puertas” en las diversas instancias de gobierno porque, en el tema de gestión, de igual forma, dijo, estaré dispuesto a lograr los mejores objetivos para la gente, gente que ya no quiere más mentiras, apuntó Caliche Fernández Aviña.

Tengo tiempo trabajando para mi partido, el PRI y que bueno que se me dio esta oportunidad para llegar al Congreso y servir a esa gente que, “esta habida de recibir reales respuestas de fecundo y creador trabajo político y social”, cuestión por la que pueden tener la seguridad que, en Ricardo Fernández Aviña “Caliche”, tendrán a un servidor público solidario y transparente, porque “todo el tiempo les daré la cara”, para escuchar a la sociedad de todos los estratos sociales y luchar por ellas, e incluso, ir a donde tenga que hacerlo para lograr las metas y retos y de esta forma todo proyecto que emprenda junto a las familias, “se convierta en tangible realidad”.

Vamos por buen camino, porque en mi peregrinar político, “me he encontrado con mucha gente buena”, mucha gente que me conoce y que sabe de mi trabajo, subrayó Caliche Fernández, detalle que dijo: “me anima mucho más a redoblar el esfuerzo en esta tarea de proselitismo”, la que está resultando de vital importancia, por la forma tan amable y gentil conque me reciben en sus hogares, en las visitas que hago “casa por casa” y por ello, les reitero que, “lucharé por esa gente que jamás ha sido atendida por diputados” a las que les he hecho saber que en mí, “tendrán a un verdadero gestor” y a “un legislador que bajo los esquemas de tenacidad y perseverancia, lucharé a brazo partido, para que, todo lo que juntos hagamos se cristalice y tengamos los mejores resultados para bien de las colonias y ejidos de Río Bravo y de la parte sur de Reynosa.

Para concluir Ricardo Fernández Aviña “Caliche” abanderado tricolor a Diputado Local puntualizó en la charla que, cuando se tienen deseos genuinos de trabajar por el pueblo, “eso se demuestra en el marco de los hechos” y por ello, en este importante tenor, dijo “demostraré el porqué, “un servidor será un digno representante popular en el Congreso” de Tamaulipas, para las familias riobravenses y de Reynosa.