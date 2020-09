«Los baches, caídos y fugas de agua en Reynosa tampoco mienten»: Ciudadanos

*Nada que informar, el avance no es evidente: Ciudadanos

*Bajo el lema de los números no mienten, el avance es evidente, Maki Ortíz, rindió su segundo informe de gobierno.

Por Baruch Loya /INNOVAMEDIA

REYNOSA, Tamaulipas.- «Los números no mienten», fue el lema de Maki Ortiz Domínguez, en su 2°informe de Gobierno pero «Los baches, caídos y fugas de agua en Reynosa tampoco mienten», reprocha la ciudadanía de Reynosa todos los días.

La ciudad de Reynosa sigue siendo la que más genera recursos al Estado pero también es la entidad que predominan las pésimas condiciones en cuanto a vialidad, calles, avenidas y hasta el primer cuadro de esta ciudad existen los «baches», obras sin concluir y la fuga de aguas negras por doquier.

Luego de la pérdida de 32 mil empleos por la pandemia de emergencia sanitaria por covid, la alcaldesa municipal Maki Ortiz Domínguez, rindió su segundo informe de gobierno donde destacó que en su gobierno existe la generosidad de entregar un cifra de 140 millones de pesos en becas para jóvenes y niños que buscan día a día sacar adelante sus estudios.

En este espacio informativo señalamos la falta de insensibilidad para operar del ayuntamiento local en la ciudad pues está a la vista de todos la falta de eficiencia y poca importancia que le da la administración de Ortíz Domínguez, le da a las calles de Reynosa en cuestión de pavimentación, recarpeteo y las tantas fugas de aguas negras que no son de la importancia y nula atención brindada de la edil de Reynosa a la COMAPA.

En su informe la primera autoridad de Reynosa resaltó que hoy se genera un cambio pues la ciudad ya no se inunda solo cuando cae un huracán, ignorando así la problemática que viven los ciudadanos en la entidad pese a las pésimas calles y en su gran mayor echadas a perder por las fugas de aguas negras que existen en montón.

«Los números no mienten el avance es inevitable”, ese fue el lema que reprodujo la Alcaldesa en su segundo informe celebrado el dia de hoy en las instalaciones municipales del IRCA y exactamente los números no mienten y avalan en el desagrado de los reynosenses que no están conformes con los resultados del gobierno local.

La presidenta municipal reconoció a los integrantes de su cabildo por mantener el diálogo y el respeto en su gobierno, debido a que existe un bloque de regidores opositores, pues no contrastan con el trabajo que se lleva a cabo respecto a la transparencia se refieren pues no hay credibilidad en el ayuntamiento local.

El avance es evidente pero en las calles y avenidas no se refleja.

Acentuamos que no importa si es en el primer cuadro de la ciudad, sur, oriente o poniente de Reynosa en toda el territorio reynosense es bien sabido que la ciudad incluyente que tanto presume la Alcaldesa no puede con las obras públicas pues si son llevadas a cabo en menos de un tiempo son dañadas por ejemplo los trabajos de cambio de tuberías y los cuales no vuelven a quedar igual, es una quejante que día a día viven los más de 752 mil habitantes en la Ciudad

Por último Ortiz Domínguez informó su gobierno y no contraído deuda alguna y han estado pagando la que dejaron las administraciones anteriores en su paso por el Ayuntamiento de Reynosa