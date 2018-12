Magistrados del STJE de Tamaulipas validan pagare falso pese a pruebas

POR DAVID ZARATE CRUZ

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Los Magistrados de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) validaron un pagare falso, el cual fue alterado mediante el robo de documentación y escaneando la firma de la víctima, todo lo cual no tomaron en cuenta, violando las garantías de seguridad jurídica un ciudadano, por lo que mediante la ejecutoria 92/2018.

El Magistrado Guillermo Cuautle Vargas, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, determino que, que era necesario que la excepción personal opuesta por el ciudadano, consistente en que el acto jurídico consignado en el pagaré no se llevó a cabo, fuera analizada a cabalidad por la Sala Responsable, así como los hechos expuestos para demostrarla, relativos a que el actor elaboró el pagaré de un documento en el que ya obraba la firma del demandado.

El 12 de enero, se presentó en el Poder Judicial Federal en esta capital, la demanda promovida por un ciudadano en contra de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del STJE, por la resolución de 06 de diciembre de 2017, dictada en el toca 484/2017, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia emitida en el juicio ejecutivo mercantil 546/2014.

En un principio, el tres de noviembre del 2014, el ciudadano fue demandado por su propio hijo mediante juicio ejecutivo mercantil reclamándole el pago de la cantidad establecida en un pagare; al acudir a juicio el padre señala que dicho documento es falso, ya que su hijo, trabajaba en su empresa y le robo documentación de donde escaneo la firma, ante lo cual lo demandó penalmente, pero aparte no tiene trabajo, no tiene registro fiscal, no donde vivir, por lo que no pudo darle la cantidad de dinero que dice el pagare.

El Juzgado Segundo Civil de Nuevo Laredo emite la sentencia 31 de agosto del 2016, condenado al padre apagar, ante lo cual este presenta recurso de apelación; el seis de diciembre del 2017, Los Magistrados de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del STJE confirman dicha sentencia, ante lo cual el padre afectado recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Guillermo Cuautle Vargas, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, existen elementos suficientes para estimar que la excepción personal opuesta, relativa a la falsedad del título de crédito, sí formó parte de litis del juicio natural; y, que los agravios relacionados con dicha excepción constituyen argumentos directamente encaminados a debatir la consideración del Juez natural, con base en la cual desestimó la referida excepción, por lo que, de ninguna manera debieron calificarse como inoperantes.

Ante ello, propuso otorgar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial, para que, seje sin efectos la sentencia reclamada; y, en su lugar, se dicte otra en la que se prescinda de estimar inoperantes los conceptos de agravio relacionados con la excepción de falsedad ideológica y los analice en su integridad, con sustento en las pruebas aportadas por las partes; hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, resuelva la controversia.