X.-“ELLA SOLA, SE QUERÍA COMER EL PASTEL”

Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tam.-Porque “el tiro, de la Expo Feria de Reynosa, le salió por la culata” a la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, esta ayer, finalmente, salió ante los medios, para justificarse, declarando que, “la Feria, no es evento municipal” y que es organizada por empresarios particulares, pero inicialmente, “ella, fue quien dio la anuencia” o “el visto bueno”, para el desarrollo del evento expositor, pasándose por “el arco del abuso y la ventaja” a las autoridades COEPRIS y PC del Estado, las que de inmediato “le estropearon la mega tranza millonaria”, urdida por esta alevosa mujer, la que, en un marco de mezquindad financiera, pretendió “embolsarse la lana” para ir guardando recursos, para la campaña, porque según ella, “buscará ser candidata a gobernadora”. Cuya incongruencia, es la muestra tangible de que, “Maki, ya anda fuera de la olla”, porque simplemente, “no quiere ver el real atraso, en el que ella, tiene a Reynosa”.

Y por ello, surge la interrogante: ¿MAKI, A QUIEN QUIERES ENGAÑAR?

Cabe mencionar que, el nefasto propósito de Maki, “era comerse sola el pastel”, porque dejó en claro que, “no quería invitar a nadie” y por eso, decidió que, “por sus pistolas”, se llevara a cabo la Feria y exposición Reynosa 2019, en los terrenos del Poli deportivo “La laguna”. Pero tras ser puesta al descubierto, sobre su mercenario objetivo, “Maki, no tuvo más que, quedarse callada”, para enseguida, salir a la calle y vociferar a grito abierto que ella, “no era quien organizaba el referido evento”. Pero la realidad de todo esto es que, “los inspectores de Coepris y PC de Tamaulipas, “le hicieron de agua el negocio millonario” a quien en la Presidencia Municipal de Reynosa, “ha encontrado el rico filón de oro”, que a Maki, le ha permitido, “tener todos los lujos necesarios”.

LO INFANTIL de todo este embrollo mercenario de la primera autoridad municipal de Reynosa es que, la alcaldesa Ortiz Domínguez, esté diciendo “voz en cuello” y “sin pena alguna” que, ella “no tuvo que ver nada en la tranza de la expo-feria”, cuando de la cruda realidad, todo mundo se dio cuenta, detalle por el cual creo y considero que, este tipo de “tarugadas de kínder”, como la consumada por MAKI, eso no justifican a nadie y menos a una Presidente Municipal, que está “ultra-mega-quemada” por vivales y por mitómana, porque esta señora, junto al nagualón de su marido CARLOS PEÑA GARZA y su vástago Makito, “se han bañado de oro” gracias al dinero público, porque, precisamente, del dinero del pueblo, “es de lo que en los últimos años ha venido viviendo” esta irresponsable alcaldesa, la que más que servir a las familias, se ha venido sirviendo, gracias a la gente del pueblo, gente a la que, “Maki, ha venido engañado criminalmente”.

Y SI AHORA, si se hará o se llevará a cabo la Expo Feria Reynosa, es porque “MAKI, tuvo que vomitar” lo que ya se ha había embuchacado. Eso todo mundo lo comenta en Presidencia Municipal Reynosa y hasta sus propios empleados se burlan de ella, además quienes nos hicieron llegar mensajes a través de “emails”, aducen que, “es mejor que MAKI; ya deje de hacerse la ignorante y que, ni intente justificarse, porque eso más la hunde, por mentirosa, pero lo que sí sería bueno es que, esta Presidente Municipal, deje de andar “apropiándose de lo que no es suyo”, porque recalcan que, “haberse hecho de la vista gorda” y “la inocente” eso por obviedad, no le queda para nada, porque “MAKI, ya es una mujer de avanzada edad”, la que más que intentar seguir engañando a las familias, mejor que se quede callada, que nada le cuesta y no seguir queriéndose hacer la honesta, porque eso la verdad, ¿no le queda?.

MAKI en su afán por querer justificarse de que ella, no andaba “agandallándose” el millonario negocio de la Expo Feria Reynosa”, a través de su cónyuge Carlos Peña Garza, dijo que, “lo de este evento, fue por petición de un empresario particular, como Sergio Romo”, al que ella, “le puspo muy bien el dedo”, eso sí es cierto, pero ella, fue la que en plan ventajoso y mercenario, “les dio el visto bueno” para que llevarán a cabo la fiesta y ella, “como Poncio Pilatos”, aparecer solo como invitada de honor, pero Maki, quiera o no aceptarlo, fue la principal antagonista de esta operación millonaria, operación que, finalmente, “Maki no pudo consumar”, porque “se le hundió el barco”, al caerles encima los inspectores de PC y COEPRIS” del estado, que fueron los que impusieron los sellos de clausura en esta fiesta, ” y evitaron que, “MAKI SE COMIERA SOLA EL PASTEL”, porque en ese plan andaba la mercenaria mujer ¿Cómo la ven?.

Y FINALMENTE dice MAKI que, este negocio de la feria, es como cuando alguien llega a un pueblo y “pone un circo”, pero resulta que, “LA PRINCIPAL CIRQUERA”, en este evento, fue precisamente la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, por la penosa forma de como opera la edil de Reynosa, cuya mujer, la verdad, no se mide para llevar a cabo transacciones como la que hoy se le ha puesto al descubierto a la mitómana Presidente Municipal.