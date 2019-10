“MAKI, BUSCA UN NUEVO PATROCINADOR POLITICO”

X.-ALCALDESA DE REYNOSA, ESTÁ DESLIGADA DE ACCIÓN NACIONAL

X.-Y BUSCA OTRO REFUGIO, SIN QUE LE IMPORTE DE QUE COLOR SEA

Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tama.-La alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, prácticamente, está desligada del Partido Acción Nacional, “partido al que le debe todo lo que ella, ha logrado ser en el servicio público”, porque ahora, la doctora, “por su calidad de voluble, indisciplinada y traidora”, señalan que, esta mujer, “anda afanosamente en busca de un nuevo patrocinador político” y ponerse “una nueva camiseta” del color que sea, pero que le den cobijo”, porque Maki, evidentemente, “fue la gran ausente en las fiestas del 80 aniversario del PAN” y además “no ha hecho presencia en ninguno de los actos políticos albiazules”, desarrollados en los últimos días.

La Doctora Ortiz Domínguez, sabe que, “al no tener opciones políticas”, para el futuro inmediato, al terminar su mandato como alcaldesa de Reynosa y no lograr un nuevo escaño político, estaría viéndose en serios aprietos de carácter judicial, porque en el Congreso, “no le han aprobado las cuentas públicas”, en donde hay faltantes por más de 500 millones de pesos, solo en el 2017, cuyos recursos, “Maki deberá probar en que los gastó”, porque de no ser así, tengan la certeza de que, “bien no le irá”.

ESTO en el marco de los hechos será “el inicio del calvario” de la Presidente Municipal de Reynosa, debido a que Maki, tiene obviamente, la ineludible obligación de justificar “los millones de pesos que andan volando” y sino ha acudido a los actos del Partido Acción Nacional, es quizás, porque “se sienta desprotegida por su partido”, pero el PAN, no apoyaría actos administrativos con rasgos de corrupción como en lo que, naturalmente, ya está involucrada la alcaldesa Ortiz Domínguez.

LO CIERTO es que, la Doctora Maki Ortiz, al no tener poder político, como el que aun ostenta, sin la menor duda, se estará viendo en situaciones políticas y judiciales adversas o muy complicadas, por cuya cuestión, esta mujer sabe que, de ahora en adelante, “el mundo podría venírsele encima” y por ello, afanosamente, Maki, anda buscando protección de alguno partido, con la finalidad de intentar eludir las acciones legales que, por supuesto, podrían generarse en su contra.

Y SI LA ALCALDESA de Reynosa, Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, “está manchada por los emblemas de la corrupción y la impunidad”, esto ya no le será pasado por alto, porque “quien la hace, la tiene que pagar” y Maki, está ante esta grave disyuntiva política, junto a sus cómplices entre los que se señala a la Síndico Zita Guadarrama Guerrero, así como el esposo de esta César Bahena, colaborador del Carlos Peña Garza en el DIF Municipal, incluyendo a la Tesorera Esmeralda Chimal Navarrete y al Contralor Alexandro Vielma, cuyos empleados del Ayuntamiento de Reynosa, tengan la certeza de que, no escaparán de la acción judicial, cuando en su momento “sean llamados a cuentas ante los tribunales”.

AHORA BIEN Si a MAKI, ya no se le ve cerca en los actos del PAN, es porque ella así lo ha decidido. Y lo peor es que, se le ha visto en videos y fotografías, muy cerca de militantes de MORENA. Incluso, no se duda que, pronto pueda vérsele a Maki, en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la cercanía que ella, tiene con el ex alcalde tricolor de Reynosa Oscar Luebert Gutiérrez y con la esposa de éste la ex diputada Federal María Esther Camargo Félix, así lo mencionan gentes cercanas a Maki, las que, “revelan saber de los nexos” que la Doctora Ortiz Domínguez, tiene con gentes del decaído PRI. Y por su desesperación, la alcaldesa, busca refugio político en cualquier otro partido, sin que le importe de qué color sea. Eso ha sido evidente.