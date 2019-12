MARCADO NEPOTISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA

Análisis Político…..

X.-“PROYECTAN DEROGAR ARTÍCULO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL, PARA NO DESPEDIR A FAMILIARES Y AMIGOS”

Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tam.-Para la mayoría de los integrantes del cabildo de Reynosa, “no hay más interés que el de ellos” y por esta razón, el pasado viernes, en la sesión ordinaria, acordaron proyectar derogar el Artículo V Fracción segunda del reglamento municipal, para evitar que, “en el marco de la ley, se les exija a los funcionarios municipales, despidan” de los espacios laborales a familiares consanguíneos que tienen trabajando en el municipio y favorecerlos, sin tener estos por lo menos un año de residir en Reynosa, cuyo detalle es la muestra tangible de que, “el Ayuntamiento de Reynosa, está en manos de políticos oportunistas y mercenarios”, los que, por obviedad, “solo piensan en sus intereses y no en el interés ciudadano”.

El marcado nepotismo, con el que, evidentemente, se ha venido operando en el Ayuntamiento de Reynosa que preside Maki Esther Ortiz Domínguez, es la clara muestra de que, a la mayoría de los funcionarios del Ayuntamiento, le ha importado más “estar obteniendo, dinero del erario público de una y mil formas” y una de estas, es precisamente, “teniendo familiares foráneos trabajando en el la administración, con salarios de muy buenos montos económicos”, cuya cuestión es irresponsable, ilegal y sobre todo ventajosa.

Lo anterior, surgió tras el señalamiento formal y candente expuesto en cabildo por la regidora Mayra Rosalía Delgado, la que sin tapujos, ni cortapisas, pero si en un marco de discusión sana y democrática, pidió congruencia a sus compañeros de cabildo, para que, “estos, en términos de conciencia y buna voluntad”, retiren a sus familiares de la administración y evitar caer en el nepotismo, considerando esta medida muy justa, porque dijo que en Reynosa, “sí hay gente con capacidad intelectual” para desarrollar actividades en la función pública municipal.

Sin embargo, el complejo acuerdo del cabildo, será turnado al Congreso para su revisión y análisis. Y por ende, la incómoda exposición de la regidora Delgado, generó muy variados comentarios entre síndicos y regidores y funcionarios de la Administración Municipal, porque en la misma, “hay empleados que no son de Reynosa” y ejemplo concreto de ello, es la Directora de Comunicación Social señora Patricia Castro, la que, por no cumplir con el requisito de residencia en Reynosa, “podría ser despedida y quedar fuera del Gobierno Municipal”, salvo que “por decisión propia” la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, la sostenga, como sucedió cuando la Doctora, mantuvo de manera ilegal al ex Gerente de Comapa Juan García Guerrero.

Lo evidente en la reunión de cabildo del viernes, es que, “los regidores y síndicos, están sumisos a los que Maki decida”, porque la mayoría de ellos, por nada se oponen a lo que, la Presidente Municipal les diga que hacer, para levantar la mano o bien oponerse, “a los planteamientos que, hagan regidores que no comulgan con la alcaldesa”, confirmándose en la sesión solemne que, “los integrantes del cabildo, no son reales representantes del pueblo de Reynosa, porque ellos están al servicio de Maki Ortiz y, “no al servicio de la población reynosense”.

Hay que señalar que, la exposición de la regidora Mayra Rosalía Delegado, género que la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, mostrara un rostro desencajado, como también provocara el silencio de los regidores y síndicos, amigos de la Presidente Municipal, a grado tal de que una regidora, nomás por decir algo, “salió con la intransigencia” opinando que lo mismo que la regidora Mayra proponía, se ejerciera en el estado o en otras instancias, pero rápidamente, alguien la puso en su lugar, dejándola callada.

La esencia de la citada sesión de cabildo, arrojó como consecuencia, “opiniones encontradas”, durante el desarrollo de la misma, pero la mayoría de estas, en favor de lo que la alcaldesa demanda. Y “los regidores afines a la doctora” Maki Esther Ortiz Domínguez, gracias al barn trato económico que ella les da con extraordinarias compensaciones y demás canonjías, están penosamente, “obligados a servir a y atender lo que la señora Maki les diga u ordene”.

En este escenario, lo inconcebible e imperdonable es que, “Reynosa, para la alcaldesa, ha resultado ser todo un rico filón de oro”. Y evidencia de ello es que así como este indebido propósito de MAKI y de su gente, también, por su mal asesoramiento e ignorancia y su ambición al dinero ajeno, la edil ORTIZ DOMINGUEZ, fue a México recientemente, a decir que, ella “tenía un padrón muy considerable de comerciantes” ambulantes, así como de puestos fijos y semi fijos y como “se evidenció” de que está agarrando machismo dinero, por el cobro diario a estos comerciantes, “alguien le hizo ver a Maki, su garrafal error” y por eso, prefirió ya no volver a hablar más de este escabroso tema, del que si le escarban, “saldrían a relucirle a Maki otra serie de negocios muy suculentos”.