MÁS GUARDERÍAS PARA LA NIÑEZ, ES MI COMPROMISO: ROXANA

X.-Y promoveré la construcción más espacios públicos, subrayó

Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-Tras continuar con su intensa campaña proselitista, a lo largo y ancho del VIII Distrito que comprende al municipio de Río Bravo y la parte sur de Reynosa, Roxana Gómez Pérez Candidata del PAN a la Diputación Local, ante las familias de diversas colonias populares que ha visitado, “se comprometió a gestionar la construcción de más guarderías infantiles”, porque los niños merecen todo nuestro amor, cariño y apoyo y por ello, ante los padres y madres de familia, reiteró pugnar ante el Congreso del Estado, para que esta clase de beneficios que, “son de relevancia para nuestro niños, se cristalicen”, porque ellos, dijo, son el futuro de nuestra entidad tamaulipeca.

Entre otra de sus propuestas, la abanderada de Acción Nacional, destacó que otro de los proyectos que, son de vital importancia y en el que dijo “no quitará el dedo del renglón”, será en “la creación de nuevas estancias infantiles”, para que los niños tengan más espacios, donde las madres de familia que trabajan, tengan donde dejarlos bajo los cuidados adecuados y tengan la certeza de que “dejaron a sus hijos en lugares seguros”.

La abanderada albiazul a Diputada Local Roxana Gómez Pérez, dijo que, “mi objetivo es legislar por el bienestar de nuestros niños”, apuntando que la construcción y el mejoramiento de espacios públicos, “conlleva a reconstruir el tejido social” y por ello, reiteró que tal propósito, lo atenderé desde el Congreso, para que logremos “fortalecer la integración familiar”, aludiendo que estos son compromisos concertados en mi peregrinar proselitista y por ello, trabajaré sin descanso, para que en el futuro, “tengamos hombres y mujeres de bien”, ese es mi deseo, apuntó

En otra parte de su mensaje la Candidata del PAN a diputada por el VIII Distrito, puntualizó que, vamos por buen camino y más me entusiasma, ver a las familias, como con amabilidad, respeto y confianza, me abren la puerta de sus hogares, lo que me ha permitido conocerlas más y mejor y tener mayor contacto con la gente de las colonias de Río Bravo y Reynosa, a las que agradezco muy sinceramente ese maravilloso gesto de cariño, detalle por el cual les diré que, pueden tener la certeza que, “de parte de Roxana Gómez, siempre tendrán mi apoyo y serán bien atenidas” y si el voto de ellas, me lleva al Congreso el próximo dos de junio, “desde esa trinchera, las representaré con dignidad”, para que todas las gestiones que juntos emprendamos, “se conviertan en tangible realidad”.

Al dirigirse finalmente a los padres y madres de familia, la Lic. Roxana Gómez Pérez, dijo que, ustedes y sus niños, tienen mi palabra de que, “no les voy a fallar”, porque mi reto y buen propósito, es el de trabajar con responsabilidad y honestidad”, para que todo proyecto de bienestar social que, unidos llevemos a cabo, redunde en bien de la niñez tamaulipeca.