Morenos reales de Xicoténcatl piden piso parejo en registro de aspirantes a un cargo de elección popular

*Carlos Gamez Rodríguez, militante del Movimiento de Regeneración Nacional en este municipio cañero, exige que Vicente Wong Guerrero alias el Chelelo, renuncie a su cargo como funcionario público del gobierno federal para participar en este proceso de selección interno.

Por: Oscar Castillo

Xicoténcatl Tamps.– Los denominados morenos reales o morenos fundadores de este municipio cañero, han mostrado su inconformidad debido a que señalan que un sujeto de nombre Vicente Wong Guerrero alias El Chelelo, funcionario del gobierno federal de los denominados servidores de la nación, abusando de su cargo ahora pretende ser candidato a un cargo de elección popular, es por ello que los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, han manifestado estar inconformes ante está situación.

«Estamos muy molestos y por ello estamos manifestando nuestra inconformidad, no es justo que unos correteamos la liebre y otros la alcanzan, nosotros tenemos muchos años con trabajo social y dentro del partido de MORENA, como para que otros sin trabajo solo por ser servidores de la Nacion, cómo lo es Vicente Wong Guerrero, alias el Chelelo, ahora resulta que pretenden ser candidatos a un cargo de elección popular, abusando de su cargo como funcionario federal, ahora sí que nosotros nos vemos en desventaja porque ellos han tenido contacto con la gente en la entrega de apoyos sociales y esto es un delito federal, de tal manera que estamos mostrando nuestra inconformidad en contra del Chelelo, por abusivo y traidor a la patria, quien además contraviene con la política del gobierno de la cuarta transformación, que es no Mentir, no Robar y no Traicionar y esto se lo pasa por debajo del arco del triunfo Vicente Wong», señaló Carlos Gamez Rodríguez.

De esta manera el representante de los militantes fundadores de MORENA en Xicoténcatl, expresó que llegarán hasta la última instancia para mostrar su inconformidad, debido a que ellos no cuentan con padrinos como J.R. Gómez y Américo Villarreal, a ellos los apadrina el pueblo de Xicoténcatl y los militantes de Morena por eso harán hasta lo imposible para que se les tome en cuenta como los verdaderos Morenos reales.

