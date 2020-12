No convence a AMIC reforma a Ley de Obras…Más de lo mismo

«En el pasado demostró su fracaso: José Inés Serna Salinas

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, lanzó un llamado a los diputados federales que hoy votarán en el Pleno una propuesta a la modificación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para que analicen bien el documento pues tiene puntos que afectarán de manera directa a este sector productivo del país.

En rueda de prensa, el Presidente Delegacional de la Zona Norte de Tamaulipas, José Inés Serna Salinas, indicó que si bien es cierto que está propuesta muestra en los argumentos la intensión de combatir la corrupción, dar transparencia, elevar la calidad de las obras y el cumplimiento, pero en los hechos no creemos que sean suficientes estás modificaciones.

“Lo tenemos perfectamente estudiado, hay puntos que no refieren el resultado para elevar la calidad de las obras, ni elevar la oportunidad de que se terminen en tiempo y costo. Hoy en general todas las obras públicas que se construyen en México, por lo menos el 80 por ciento no cumplen con el programa establecido en un inicio, se terminan a destiempo, o no cumplen con el presupuesto contratado inicialmente, y se terminan con costos adicionales».

Explicó que, esto se debe a varias razones, entre ellas una direccionalidad a la hora de la adjudicación de los contratos que permite al funcionario público hacerlo de manera individual sin una cooparticipación de la sociedad civil y sin un acompañamiento de las áreas especializadas de los colegios, de los profesionistas, de los especialistas de las obras.

“Por eso en la AMIC, observamos con reservas muchos de los puntos planteados que se pretenden modificar y que el día de hoy votarán en el Pleno los legisladores federales como un retroceso de la Ley de Obras Públicas, a un esquema que ya vivimos en el pasado, a un esquema que ya se probó que no funciona, a un esquema de sobre regulación, y a un esquema de ambigüedad en algunos puntos»

«Es imposible que la competitividad de los licitantes y licitaciones, aumenten si se ponen reglas extraordinarias, el sobre-regular los procesos licitatorios a lo único que nos va a llevar es a eliminar la participación de muchas empresas especialmente a las MIPYMES, y aunque en el argumento de las modificaciones de esta ley dice que ve por las MIPYMES, esto es totalmente falso; a las MIPYMES las afectarán estás modificaciones de Ley», destacó.

Por ello dijo, que, están en contra de algunos puntos aquí propuestos. Están a favor de algunas cosas que se están llevando a cabo como propuesta pero las que ven con preocupación son las que inhiben la participación de las MIPYMES.

“Nuestra economía, México, el país, los estados, los municipios, requieren empresas más fuertes con trabajo, que le den trabajo a nuestra gente, porque no habrá otra forma de sacar adelante al país, si no es contratando de manera masiva a nuestros obreros de la construcción», puntualizó Serna Salinas