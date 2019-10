Nuevamente llega a González “Un Gobierno Cerca de Ti”

*El Gobernador, Francisco Javier García Cabeza y su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, ofrecieron en el poblado Graciano Sánchez los programas de salud, vivienda, seguro popular y del registro civil, entre otros más, a las familias de este municipio.

*“Voy a seguir defendiendo ante la Federación la no aplicación de recortes al campo y a exigirles lo que por ley nos corresponde a los tamaulipecos en materia económica”, aseguró el mandatario estatal.

Por: Juan Antonio Lerma

González, Tam.- En un fructífera gira de trabajo, el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca encabezó junto con su esposa, señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca la Jornada Social “Un Gobierno Cerca de Ti”, en la cual hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal a que no aplique más recortes al presupuesto federal, mucho menos al rublo del campo, pues se ven afectados miles de productores tanto de González como de otras ciudades de la entidad que se destacan por ser de los principales productores de granos.

“De los 32 estados, Tamaulipas es el estado que más dinero aporta a la federación 275 mil millones de pesos, por eso pedimos lo justo”.

“Les he pedido a nuestros diputados federales, independiente del partido que sean, que no se les olvide que la obligación de ellos es ver por las familias de Tamaulipas, no como partido político, ver por los tamaulipecos, es ahí donde yo les pido que tenemos que unir esfuerzos, capacidades, talentos y levantar la voz, no estamos pidiendo más que lo justo, que se regrese a Tamaulipas lo que le corresponde. Si nosotros aportamos tanto a la Federación, pues por supuesto que necesitamos dinero ¿para qué?, para pavimentar nuestras calles, para nuestras carreteras, para poder seguir apoyando a los agricultores y a los ganaderos, para que siga el programa del seguro catastrófico. Que no se les haga extraño escuchando al gobernador pidiendo y demandando lo que porque ley le corresponde a nuestras familias, voy a seguir a seguir exigiendo lo que nos corresponde”

“Le dije que este sería un gobierno diferente, un gobierno cercano a la gente, que iba a ver por las gentes más necesitadas, es por eso que se implementó este programa “Un Gobierno Cerca de Ti”, aquí están prácticamente todas las secretarías estatales y lo hacemos con la finalidad de llegar a las comunidades, ver sus necesidades y hacer las gestiones correspondientes, traerles beneficios como: lentes, servicios médicos gratuitos, entre muchos otros, pero esto no hubiera sido posible si no es por el trabajo entre las secretarías estatales y el DIF Tamaulipas que preside mi esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca”, aseguró el mandatario tamaulipeco.

Y en cuanto al programa “Un Gobierno Cerca de Tí2, señaló que este no es el trabajo de un hombre o de un partido, es un trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, una sociedad que está convencida que la única manera de sacar adelante a nuestro Estado, es trabajando de la mano todos juntos, por eso estamos hoy aquí para dejar beneficios a quienes más lo necesita, reconociendo el trabajo que realiza el DIF municipal, que encabeza Inés Duarte, así como la administración de Guillermo Verlage Berry”.

El gobernador acompañado por su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, así como por el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria, la diputada local, Sonia Mayorga, la presidenta del DIF González, Inés Duarte Ruiz, y el alcalde Guillermo Verlage Berry, entregaron becas para distintos niveles escolares, actas de nacimiento, tinacos, bicicletas, equipo deportivo, apoyos funcionales, entre otros.

La cita fue, en Graciano Sánchez, donde la población ahí presente, junto con el alcalde, reconocieron y aplaudieron las acciones que el Gobierno del estado viene realizando para una mejor calidad de vida de las familias tamaulipecas.

Durante la realización de la jornada “Un Gobierno Cerca de Ti” se ofrecieron otros apoyos de los diversos programas implementados por el registro Civil, ITAVU, ITACE, CREE, Afiliación al Seguro Popular, Unidad Móvil Integral de la Mujer, servicios asistenciales, Secretaría del Trabajo y descuentos en licencias de conducir, entre otros.