Otro Aviador más… Dr. Carballo fuera de la contienda electoral 2021

*El Instituto Mexicano del Seguro Social, le niegan licencia al galeno y además es investigado por ausencias laborales en esta Institución de salud pública.

Por: Oscar Castillo

El Mante Tamps.- Después de intentar pedir licencia para ausentarse como servidor público en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Doctor Roberto Hernández Carballo, fue notificado de manera oficial donde el Instituto le negó el permiso para separarse de su cargo como médico, debido a que no ha podido justificar varias semanas de ausencia en el hospital de zona # 3 en esta ciudad cañera.

Esta noticia trascendió luego de que el Doctor Roberto Hernández Carballo, fuera sorteado como aspirante a la candidatura de MORENA a la alcaldía del Mante y fue cuando el galeno solicitó la licencia para ausentarse como médico del hospital general en el Hospital General de Zona número 3 en Mante, para continuar con sus aspiraciones políticas.

De inmediato la sub dirección del HGZ número 3 del IMSS, remitió un documento en el que el Doctor Roberto Hernández Carballo, fue notificado que su permiso de licencia es negado debido a que no ha, acreditado el justificante de 30 días que no se ha presentado a laborar en el citado nosocomio, de tal manera que los funcionarios del gobierno federal están trabajando en la misma mística de servicio del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sexenio en el que se combate la corrupción, el tráfico de Influencias y cero tolerancia a los aviadores que se ausentan de sus labores y continúan cobrando sus quincenas como si las trabajarán, pero eso si, se encuentra laborando en su hospital privado que le debe de generar buenos dividendos para sus ingresos, este es uno de los motivos de sus faltas a sus labores en el IMSS del Mante.

En este mismo tenor los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional de esta región cañera, están solicitando al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con el propósito de que a la brevedad posible se designe a otro candidato para que contienda por la alcaldía de esta ciudad.