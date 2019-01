Pese a mal servicio ‘COMAPA no está quebrada’; Gerente

Abel Castillo-Herrera / Reportero. –

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Pese a las dificultades como falta de material para operar y dilatación en las fugas del agua, el Gerente General de la COMAPA-Victoria Humberto Calderón, rechazó el organismo operador éste quebrado en sus finanzas y para no variar, dijo que operar sin ningún problema.

En entrevista esta mañana en palacio municipal el responsable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en el municipio de Victoria, se opuso a la opinión de quienes afirmar que, la COMAPA, es un organismo que opera con dificultades.

“La Comapa no está quebrada, en la Comapa no hay ningún problema…seguimos operando…seguimos funcionando; en eso no hay ningún problema”, afirmó de manera categórica a los periodistas, sin embargo, para mucho poco creíble dado a los problemas de desabasto del vital líquido y fugas, en colonias de la capital.

El funcionario municipal insistió se opera de manera normal y, en cuando al Acueducto que rodea la ciudad, no es una obra por parte de la administración local, sin embargo, reconoció, no entra en operación dado a que hay dificultad en las conexiones de la obra hidráulica.

Dijo desde el organismo municipal se trabaja para hacer la gestión frente a instancias estatales o federales dado a que opera solo a un 25 por ciento, de su capacidad.