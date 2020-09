Playa la Pesca, puerta al turismo del Noreste de México, un orgullo para los marsoteños: Abel Gámez Cantú

Por José Luis Zapata Pesina / Fotógrafo-/Miguel Gallegos W.

Soto la Marina Tamaulipas-.El orgullo de nuestro municipio sin lugar a duda es la playa la Pesca, en los últimos años este balneario ha tenido una extraordinaria transformación, gracias al apoyo de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hoy en día, nuestra playa está certificada por la Secretaria de Turismo y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así lo dijo en entrevista Abel Enrique Gámez Cantú, presidente municipal de Soto la Marina,

Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 9 de febrero de 1949, siendo sus padres don Abel Gámez de la Mora (Q.E.P.D.) y doña Mirthala Cantú, su niñez y adolescencia la vivió en la ciudad de Reynosa, donde estudio la primaria y parte de la secundaria, terminando su bachillerato en la sultana del norte, posteriormente se titula como Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Victoria

1-Como le gusta que le diga la gente de su pueblo, ¿ Médico o Alcalde?- Es igual, actualmente soy alcalde de este municipio, pero tal vez cuando acabe mi Administración, ya no seré Alcalde pero por mi profesión seguiré siendo Médico

2-Llega a establecerse ya definitivamente en Soto la Marina, pero ¿Por qué la Marina para vivir?-Ya de chavo había venido a la playa con varios compañeros de estudios, y siempre me gusto su naturaleza, su paisaje, me enamore inmediatamente de su entorno, siempre lo digo a quienes me escuchan, que Soto la Marina es una tierra bendecida por Dios

3-Contrae nupcias con la maestra Magdalena Morales Reséndiz, ambos de Reynosa Tamaulipas, con quien procrean a 3 de sus hijos, Carlos, Abel y Abelardo Gámez Morales ¿A qué se dedican cundo llegan a establecerse en Soto la Marina?-Nos dedicamos a la ganadería y agricultura y de eso mantuve a toda mi familia, fueron tiempos difíciles pero chambeando pudimos salir adelante

4-Hoy alcalde de un municipio importante en la geografía de Tamaulipas y sobre todo de un pueblo que lo cobijo y acepto ¿Marsoteño por adopción?- Si, por supuesto, esto muy agradecido con su gente, los marsoteños son un pueblo muy trabajador, soy marsoteño de todo corazón

5 -El pasado 3 de septiembre, Soto la Marina cumplió 270 años de su fundación, una fecha importante para el pueblo que usted gobierna ¿2 cosas qué pudieras destacar de su historia y una de la actual administración municipal?-Esta escrito en la historia que un 15 de abril de 1817, Francisco Xavier Mina desembarcó en la Barra del río Soto la Marina para auxiliar al movimiento insurgente de México, así como la primera Imprenta de Tamaulipas, ¿y de su gobierno?-El darle otra cara y una proyección nacional a la playa la Pesca

6-La playa la pesca, es importante para el turismo nacional (Noreste del ´país) hoy el tema de salud por cuestiones del COVID-19, pues existe muchos riesgos por la gran cantidad de turistas que la visitan ¿Se cumplió los protocolos que exigen las autoridades de Salud federal y del Estado, para su reapertura de las actividades al fomento turístico de esta región?-Claro, no nadamas la Pesca, sino también la Playa de Tepehuajes, Playa de Enramadas, Rio Tampiquito y las Ruinas del Sabinito, son sitios turísticos muy importantes en el desarrollo turístico de esta región, la población respondió de manera satisfactoria con los protocolos que emiten nuestras autoridades, nos queda claro que el riesgo de contagio no son nuestra gente, sino de quienes nos visitan, por eso hemos restringido su entrada, actualmente llevamos un control riguroso de prevención y así poer evitar un contagio generalizado

7-El Turismo, en tiempos de la pandemia del ACOVID-19, ¿Qué se está haciendo hoy en día para afrontar esta situación en Soto la Marina?-Nos ha pegado muy fuerte en la economía de nuestro pueblo, se hacen esfuerzos apoyando con despensas o artículos para la limpieza hasta donde se alcance, sabemos que eso no es la solución pero es un mensaje de solidaridad con nuestro pueblo

8-El apoyo de la familia, siempre será un aliciente para dar lo mejor de sí ¿Su familia lo apoya?- Definitivamente, y de acuerdo contigo, mi esposa es la directora del DIF, y siempre está preocupada por apoyar a la gente, a veces me dice que se desespera porque no le alcanza el tiempo para ayudar a a toda la gente de las diferentes comunidades del municipio, y mis hijos siempre me apoyan, pero por cuestiones de su trabajo, simplemente me echan la mano en sus tiempos libres

9-La actual administración municipal que usted preside, está considerado un gobierno de resultados, pero sobretodo de un presidente municipal humanista, así lo mencionan algunas personas en las diferentes redes sociales, en lo personal, ¿Cuál es su opinión al respecto?-Mira José, yo hago mi trabajo, trato de atender las necesidades de quien más lo necesite, pero a veces no nos alcanza, pero siempre buscamos apoyar a personas de la tercera edad, de personas con capacidades diferentes, si no nos alcanza, hacemos lo posible para sacar adelante esa encomienda, es mi deber como alcalde y mi responsabilidad como persona

10-La grandeza de un pueblo, es el resultado de la educación de su gente, no sé si coincide conmigo en este sentido, si así fuera, entonces ¿Qué lugar ocupa en su agenda de trabajo este rubro?-Siempre nos preocupa la Educación, de los niños y jóvenes, por ello este rubro lo tengo en los primeros 5 ejes de mi agenda de trabajo, le estamos también apostando a la educación

11-El deporte, siempre será parte importante de la identidad de un pueblo ¿Están listos los deportistas marsoteños para estar entre los mejores en el top ten, del deporte tamaulipeco?-Vamos bien, estamos apoyando a los equipos deportivos o selecciones que representan a nuestro municipio, han obtenido los primeros lugares en eventos oficiales y eso me enorgullece

12-El próximo año, (2021) habrá elecciones para elegir a los 43 alcaldes en nuestra entidad, se te menciona insistentemente en el argot político, que podrías ir en busca de tu reelección al frente de la comuna de Soto la Marina por su partido (PAN), ¿Le distrae estos comentarios?-Mi postura actualmente es trabajar como alcalde al 100 %, pero te diría mentiras si te dijera que no me interesa, claro que me interesa, sin embargo ahorita mi responsabilidad esta hacer las cosas bien como alcalde y luego si mi partido (PAN) me propone para ir en busca de la reelección , entonces ya sería otra cosa, pero no adelantemos vísperas, los tiempos los marca mi partido, y yo soy respetuoso de ello

13-En política existen enemigos partidistas y fuego amigo, pero como se dice en el pueblo, “Trabajo mata grilla” ¿Le preocupa esa voces?-No me preocupa, cada quien es libre de pensar y actuar como le parezca, por mi votaron más de 7 mil personas, pero otros votaron por el PRI y MORENA, entonces debo entender que así es la democracia, ¡A quien gane hay que reconocerlo, y el que pierde extenderle la mano!

14-Indudablemente la pandemia ha cambiado al mundo, y Soto la Marina no es la excepción, ¿Qué mensaje les envías a los marsoteños?-Que no se distraigan, la pandemia es una cosa seria y que si existe, por favor tomen sus precaución, cuiden a sus familias, me queda claro que vendrán tiempos mejores