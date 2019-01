POR CUALQUIER TRINCHERA IRÉ POR LA DIPUTACIÓN LOCAL: HUMBERTO PRIETO

X.-HOY LA GENTE VOTA POR LA PERSONA, YA NO POR LOS PARTIDOS, SUBRAYÓ

Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tam.-Humberto Prieto Herrera, quien fuera Diputado Federal por el II Distrito cuya cabecera es Reynosa, declaró ayer que, para este nueva ronda electoral 2019 “por cualquier trinchera iré por la Diputación local”, porque mi vocación es servir y por ello, reitero mi aspiración para formar parte del Congreso de Tamaulipas”.

A pregunta específica Prieto Herrera, dijo que “no puedo negar que, si tengo aspiraciones políticas y, por ello estoy hoy aquí con ustedes los medios, para hacer patente este buen deseo y propósito, pues quien diga que no quiere competir es falso, reitero y abundó tener la certeza de volver al escenario político, con el fin de seguir instrumentando acciones que bien valgan la pena, para bien de las familias de nuestro querido pueblo: Reynosa.

Precisó el joven político reynosense que, “los tiempos han cambiado” y que bueno, porque en el nuevo gobierno de la República, “el tema democrático”, ya cuenta con un esquema político de mayor apertura, en el que incluso, todo ciudadano puede tener opción a participar en política para servir y por ello, repito y reitero, desde cualquier opción o trinchera política, “buscaré ser diputado local”, cuya decisión para mí y mi familia es importante, porque mi anhelo, es y será siempre, el de responder con atingencia y perseverancia a la sociedad que ya me conoce y, por la que, lucharé, para hacerles llegar las más elementales necesidades, a través de mi trabajo legislativo, ese sería mi compromiso, remarcó.

Enseguida dijo que, “el pueblo ya se cansó de ver a los mismos actores”, la gente quiere y desea nuevas alternativas y gracias a ello, estoy aquí expresando mi sentir, enfatizó en otra parte de su mensaje el ex Diputado Federal Humberto Prieto, quien remarcó que, “la reelección es válida, la ley lo establece y permite”, pero la sociedad sabe que quiénes, “no pudieron responder”, ya no merecerán seguir donde actualmente están, porque no tributaron las respuestas indispensables de trabajo a las familias de todos los estratos sociales, esa es la curda realidad, pero repito, están en su derecho de intentar seguir donde aún se encuentran.

Reynosa quiere y desea tener en el Congreso del Estado a gente que de resultados, gente que tenga el sano y sincero deseo de realmente servir y no decirlo de la boca hacia fuera, sino con hechos, motivo por el cual, tengan la certeza de que un servidor, si hay la opción para tomar parte como candidato a Diputado, habré de adquirir compromisos firmes y solidarios para lograr llegar a una curul en ese recinto legislativo, “pero no para calentar la banca”, sino para concertar y lograr retos y objetivos de tangible beneficio a las familias de este mi pueblo, acotó.

Puntualizó Humberto Armando Prieto Herrera que, “lo básico y esencial es no quedarnos con los brazos cruzados”, al contrario, seguir en la tenaz lucha política, para que el progreso y el desarrollo social, arribe hasta los más recónditos lugares de la geografía reynosense y por ello, desde ahora “estamos en pie de lucha”, finalizo el entrevistado.