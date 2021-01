PRD refrenda compromiso para impulsar precandidaturas de la diversidad sexual

Ciudad de México, enero 7 de 2021.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrendó su compromiso de postular candidaturas del colectivo de la diversidad sexual para los distintos cargos de elección popular que serán votados en la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Durante el Encuentro Virtual de Aspirantes para Precandidaturas LGBTTTI del PRD 2021, el presidente nacional de este instituto político, Jesús Zambrano, aseguró que la postulación de candidaturas de la diversidad sexual significaría hacer valer la convicción perredista de la importancia del movimiento LGBTTTI en la representación de la vida pública nacional.

En el encuentro participó Verónica Juárez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, quien recordó el compromiso histórico del Sol Azteca en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI a través de la presentación de iniciativas para reconocer en la Constitución Política federal el matrimonio civil igualitario y la identidad de género de las personas trans.

“El matrimonio igualitario, independientemente de las reformas aprobadas por los congresos locales, debe estar plasmado en la Constitución Política federal porque se trata de un tema trascendental. Somos la izquierda de vanguardia que aspira a construir un país con derechos para todas las personas”

Al respecto, Antonio Medina, director de Diversidad Sexual reitero “Debemos estar en los espacios de decisión política y hablar en primera persona y de viva voz frente a la ciudadanía para construir un mejor país”

Por último el Director de la Diversidad Sexual en Tamaulipas Lic Abraham Mercado Mansur, manifestó el PRD en Tamaulipas no se queda atrás en el impulso a los buscar espacios para las diversas candidaturas en Tamaulipas muestrax de ellos son los compañeros Victor Manuel Castañeda Ruiz que aspira a la candidatura del Distrito XII en Matamoros, a Félix Enrique Núñez precandidato al Distrito I con Cabecera en Nuevo Laredo, Harley Frida Barral precandidata al Distrito XXII y un servidor por el Distrito XIV en ciudad Victoria, quiero resaltar que todos ellos son activistas con peso social dentro de sus municipios y hoy en día ven en el PRD Tamaulipas una opción para seguir en la lucha de los derechos de estás grandes minorías. Es importante hacer mención que vivimos un panorama nacional impregnado del fuerte conservadurismo gubernamental que busca revertir logros y libertades alcanzadas, es necesario que el PRD, en un acto de congruencia con las poblaciones LGBTTTI impulse candidaturas de la diversidad sexual, pues que si la diversidad sexual no está, la democracia no va.