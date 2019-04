Presenta PRI diez denuncias por delitos electorales contra el PAN

Abel Castillo-Herrera / Reportero.

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Al menos diez denuncias presentaron ya el Partido Revolucionario Institucional contra el Partido Acción Nacional por la compra de votos y la presión que hacen a todo el personal de gobierno, para que voten en favor de sus candidatos.

Yahleel Abdala Carmona, dirigente estatal del PRI, dijo las quejas se presentaron en el Instituto Estatal Electoral y otras, en la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales.

No obstante, a eso la también ex candidata a senadora no desechó la posibilidad de que más quejas sigan presentado, dado a que aún no concluye el proceso electoral.

“Ya hemos presentado diferentes denuncias, aquí en nivel local (Victoria) contra Arturo Soto, candidato del PAN, por el uso de recursos públicos y por toda la presión que se está haciendo al personal que labora en las áreas de gobierno”, explicó.

Abdala Carmona dijo también hay denuncia en Matamoros donde, dijo, hacen están utilizando los recursos de las despensas, es decir hacen que firmen en apoyo a los candidatos del PAN.

“La verdad estamos defendiendo la voluntad de los ciudadanos…nosotros queremos que se respete eso, es lo único que buscamos, que la gente decide quien va ser sus representantes, pero, también somos respetosos de la ley y no es posible que se esté presionando”.