Propone privatizar servicio de recolección de basura en Victoria

Abel Castillo-Herrera / Reportero.

Cd. Victoria, Tamaulipas. – El regidor Francisco Javier de la Fuente González Presidente de la Comisión de Limpieza Publica en el cabildo de Victoria respaldo la propuesta municipal de “Privatizar la recolección y el manejo adecuado y profesional de los residuos depositados en el relleno sanitario de la ciudad.

“El tema de la basura tiene varios procesos desde la recolección, la disposición de residuos sólidos urbanos entre otros, entonces incluso puede llegarse a pensar que alguna parte puede privatizarse y la otra, puede ser que la recolección estemos considerando privatizarla y la disposición de los residuos no o viceversa”.

Dijo todo debe de obedecer a un estudio a conciencia de las condiciones actuales en las que se encuentra la ciudad, el ayuntamiento ha logrado dar buena respuesta a la recolección de la basura y lo que se está en evaluación pronta para una solución es ver que va a suceder es el tema del relleno sanitario.

“Es algo que se tiene que estudiar, yo no digo que sea bueno o malo, se tiene que estudiar y claro que esta administración no ha cerrado la puerta (privatización de servicios básicos) incluso ha visto que pueda sucederse, pero tiene que evaluarse; Se ha estado haciendo desde el principio incluso en conjunto con el gobierno del estado se vieron reuniones de trabajo para ver el programa municipal de residuos soplidos urbanos que no cualquier municipio lo tiene”.