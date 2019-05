PROTESTAN DIPUTADOS ALIANCISTAS POR CERRAZON DEL CONGRESO A REFORMA EDUCATIVA

Diputados locales del Partido Nueva Alianza, se manifestaron en contra de la actual legislatura, ante la negativa de contemplar en su agenda legislativa el tema de la Armonización de la Reforma Educativa, reformas donde se integró las ponencias de los maestros y trabajadores de la educación de Tamaulipas.

Desde su curul, los diputados Oscar Martín Ramos Salinas y Rogelio Arellano Banda, manifestaron su postura de estar a favor de la Reforma Educativa, que una vez aprobada por el Congreso de la Unión, requería de la aprobación de 17 Congresos del país y donde el Congreso de Tamaulipas, se mostró omiso ante el tema, bajo el argumento de que no llego el dictamen a esta entidad.

“Al parecer ya la tienen aquí en el Congreso, diputada y sino, aquí la traigo, tal como se ha mandado a los Congresos de los Estados, me permito hacer entrega y ojalá se le pueda dar trámite, así como correspondencia, sería una lástima que no se le diera lectura y quiero informarle que a este día ya es una reforma Constitucional, son un total de 18 Congresos, los que ya la han aprobado y es una pena que en la mayoría de los estaos de la república ya se haya aprobado la reforma educativa y en el caso de Tamaulipas hasta el día de hoy aún no.

Refirió que otras entidades en sesión extraordinaria los Congresos aprobaron este y otros temas no menos importantes, “Los maestros, valoraríamos mucho que con esa responsabilidad que tenemos como legisladores, hoy el día de los maestros y maestras, se aprobara este dictamen, no hay mejor regalo que darles que aprobar ese dictamen de la reforma educativa”, destacó.

Dijo, que la sociedad y magisterio lo espera, “nos dimos cuenta del llamado que hizo el dirigente de la Sección 30, del SNTE en Tamaulipas, José Rigoberto Guevara Vázquez, para que legisladores apliquemos el sentido común, es día de entregar cuentas a los maestros y maestras de Tamaulipas hagámoslo, tiene usted las facultades para tomar esa decisión”, dijo a la diputada presidenta de la Mesa Directiva María del Carmen Tuñón Cossío.

“No creo que no tengamos los mecanismos, necesarios e importantes para poder tener la comunicación necesaria para poder bajar este tema tan importante para todos los mexicanos a este recinto, le pido de la manera más atenta diputada presidenta, si es posible, métalo en el orden del día para ponerlo a consideración de todos los legisladores, si los legisladores aprobamos la mayoría que pase así como han pasado otros dictámenes, que hemos presentado aquí sin ir a comisiones, creo que está sumamente discutido, se lo pedimos encarecidamente a nombre de las maestras y maestros de Tamaulipas, y donde no obtuvo de la presidenta de la mesa directiva una acción positiva.