Que no se Dejen Llevar por el “Engaño” del “Buen Fin”, Piden a Maestros Jubilados

*Llama a hacer su «guardadito» y no dejarse llevar por falsas ofertas durante el «Buen Fin» llamó a sus agremiados el dirigente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados Rodrigo Tavares García.

Por César Cruz López

El dirigente Rodrigo Tavares García consideró oportuno emitir el exhorto en estos momentos ya que la próxima semana se les va a hacer a los maestros jubilados el primer pago de lo que llamó «miserable » aguinaldo.

«Exhortar a todos los compañeros maestros jubilados de Tamaulipas a fin de que cuiden este pago próximo de la semana entrante de una parte miserable que recibimos de aguinaldo por parte del Gobierno Federal».

Tavares García mencionó que los comerciantes aprovechan este «Buen Fin» para poner a la venta con engañosas ofertas productos que han sido rebasados por el avance de la tecnología así como aquellas mercancías que no han podido vender durante varios años.

«Que no lo malbaraten en cuestiones que la mayoría las vemos que son televisiones sonidos, otro tipo de productos que ya tienen uno o dos años en las tiendas y que verdaderamente no se vendieron y que buscan una oferta para tratar de sacar todo el rezago en aparatos eléctricos que ya no se les venden o que ya prácticamente fueron rebasados por otro producto».

Y recalcó; «los exhorto a que lo cuiden, a que lo guarden, a que se esperen por las situaciones que estamos viviendo con esta pandemia; es muy importante que no se dejen engañar por las supuestas ofertas».

El representante de los maestros jubilados y pensionados en el estado señaló que la pandemia por el covid-19 ha obligado a sus agremiados a hacer otro tipo de gastos para cuidar su salud por lo que es importante resguardar esa parte del aguinaldo para el cierre de año.

«Que tengan mucho cuidado y que se acuerden que no recibimos otro pago hasta el próximo año en enero y que la situación es larga para que dé perdido en diciembre tengan el guardadito para cualquier urgencia médica, cualquier urgencia de su salud o de su familia».

Por último, mencionó que desde que inició el coronavirus han tenido que pagar médicos particulares y medicinas por el mismo miedo de salir, de ir a los hospitales donde se les atiende.

«Por ello el llamado, el exhorto lo hacemos a todos los compañeros maestros jubilados para que cuiden lo poquito que van a recibir esta semana que entra».