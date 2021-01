RECOGE QUEJAS SILVESTRE POR AGUAS NEGRAS

Reynosa, Tamaulipas- Las quejas de la ciudadanía por el mal estado de las tuberías de Comapa y las redes de drenaje en mal estado con derrame de aguas negras sigue siendo la constante en los recorridos de Silvestre Rodríguez Marín, precandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Reynosa.

Esta vez tocó a los simpatizantes de Silver verlo en las colonias Industrial y Praderas de Oriente por la mañana y en la tarde Ampliación La Joya.

“Vemos muy olvidada la colonia, todos los servicios básicos fallando, más que todo el drenaje, tienen cuatro años prometiéndoles y no les han hecho nada, es una condición inhumana la que están viviendo”, comentó Rodríguez Marín a los reporteros que lo acompañaban en la colonia Industrial.

Esta colonia Industrial, ubicada al oriente de la ciudad, por la calle Principal es muy notorio el mal estado de la ruta, parece laguna en lugar de calle y los pestilentes olores son insoportables en tiempo de calor, según narraron los vecinos.

Las señoras que salieron de sus casas a saludar a Silvestre Rodríguez le manifestaron en tono de queja que la Comapa no responde a sus quejas.

“Hicimos un reporte y cuando vinieron los del Vactor nos pidieron dinero, que para las cocas, 600 o 700 pesos, y pues tuvimos que dárselos para que quitaran todo el mugrero”, explicó una señora.

Asegura cada tres meses tienen que repetir la operación de limpieza con Vactor porque se satura el drenaje.

El precandidato, rodeado de mujeres militantes, consideró que no deberían pagar porque esos servicios son gratuitos en Comapa, y les comentó que los empleados no deben pedirles dinero.

“Es algo injusto como les van a cobrar algo que deberían de estar haciendo gratuitamente, es algo que lo han dejado pasar y ya se les hizo un foco de infección con tantas aguas negras, me mencionan simpatizantes y militantes, me dicen que ya están cansados de que en cuatro años no les han solucionado”, dijo Silvestre.

Rodríguez Marín en el dialogo con las señoras les dijo que regresará como candidato y les explicará propuestas de solución que tiene previstas para arreglar esos problemas de servicios primarios.

“Pues aquí seguimos sumando simpatizantes, nuestras militantes andan muy activas y las reciben sus amigas que voluntariamente quieren escucharnos, les digo que con ellas tenemos todo para esta contienda de este 2021”, abundó.

Al final la señora María Torres Lozano, residente de la calle Principal en la colonia Industrial, le pidió al precandidato ayuda para organizarse y acabar con esas aguas negras.