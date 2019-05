Recorre KIKA colonias afectadas por las lluvias intensas de este martes.

*Bajo la lluvia continúa con recorridos por el Distrito 04

Reynosa, Tamaulipas.- Con acciones benévolas continua Kika Marín con el mismo interés de trabajar por los habitantes de su Distrito y de la ciudad demostrando que ni las fuertes lluvias impiden que la candidata del Movimiento Ciudadano tenga la fuerza de voluntad con la que día con día recorre el Distrito 04, para darse cuenta de las necesidades de los reynosenses.

A pesar de las inclemencias del mal tiempo la candidata del MC a Diputada local de mayoría relativa por el Distrito 04 Francisca KIKA Marín Sifuentes, continua sin parar los recorriendo día con día y casa por casa por las colonias y calles del 4to Distrito electoral en campaña incentivando el voto y escuchando sus inquietudes.

Este martes en la colonia Granjas Económicas del Norte la aspirante se encontró con una enrome laguna formada por el estancamiento de agua que se formó por las intensas lluvias esto en la calle Decima, donde se encuentra la entrada de la preparatoria CETis No. 131, el paso vehicular y peatonal estaba severamente afectado obstaculizando el paso a los alumnos de dicho plantel educativo.

El equipo KIKA se dio a la tarea de apoyar a un grupo de alumnos a trasladarlos de la calle a la entrada de su preparatoria para que el alumnado lograra llegar a sus respectivas clases y además de viceversa, también se transportaron alumnos de la entrada de su escuela hacia la calle para ir a sus hogares.

Así mismo KIKA dio a conocer que llevan más del 60 por ciento de las colonias recorridas de su Distrito, el cual cuenta con un aproximado de 94 colonias y hace una llamado a los electores del 4to Distrito para que este 02 de junio acudan a votar el cual es un derecho y una obligación ciudadana.

“Voy a trabajar de la mano con el pueblo, no los voy a abandonar como el día de hoy no abandone a los estudiantes de la preparatoria CETis No. 131, los jóvenes requerían del apoyo para cruzar la laguna de agua formada por la tromba que azoto a esta región hace unas horas”, expreso Francisca Marín.

Y agregó: “si el voto me favorece de llegar al Congreso del estado voy a buscar más participación y presupuesto para las obras de infraestructura en Reynosa que tanto hace falta”.

Anteriormente el lunes 13 de mayo la formula ciudadana KIKA-Laura iniciaron su agenda visitando a los vecinos de la colonia El Olmito en donde los ciudadanos de este sector recibieron con mucho agrado y entusiasmo la visita de la candidata a su colonia.

Aquí le manifestaron su preocupación ya que la mayoría de la colonia carece de alumbrado público y pavimentación, posteriormente la candidata les reitero su compromiso de trabajar por el bienestar de su Distrito y de la entidad tamaulipeca.

“Seguiremos trabajando por alzar la voz de los más desprotegidos y necesitados lo cual se a convertido en uno de los principales motivos que nos han impulsado a trabajar y a tomar la responsabilidad de la vida pública para construir un Reynosa más justo”, indico Laura Bouc, candidata suplente.

Por último, la candidata aseguró que de llegar al Congreso de Tamaulipas como diputada local trabajara realmente para Reynosa y por sus familias, donde recibió un amplio respaldo para que el 2 de junio se convierta en la próxima representante de su Distrito.