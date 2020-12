Reynosa si festejará a la Virgen de Guadalupe

* Pero fieles deberán de cumplir con rigurosas medidas para evitar contagio de COVID.

Por Julio Manuel L. Guzmán

Reynosa, Tamaulipas.– La Diócesis de Matamoros confirmó que a pesar de la Pandemia si habrá celebración a la virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

Informó que los fieles tendrán que acatar las recomendaciones y estricciones en cuanto a las medidas preventivas y el cupo en las distintas parroquias donde por tradición se conmemora el aniversario de la Aparición del Tepeyac.

La Diócesis, difundió este miércoles un comunicado con las medidas de seguridad y recomendaciones que tendrán que acatar los fieles y devotos.

En Reynosa, las puertas de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe estarán abiertas, pero todo el tiempo se permitirá un aforo solamente del 25 por ciento de la capacidad del Templo, por lo que suplicamos su comprensión y colaboración.

Sin excepción, sólo podrán ingresar quienes tengan cubiertas nariz y boca con cubrebocas, todos deberán recibir gel antibacterial y se tomará la temperatura a todos.

Animamos a los fieles devotos de la Virgen de Guadalupe que prefieran celebrarla en sus casas, en familia.

Viernes 11

Se abrirán las puertas a las 10:00 am y se cerrarán a las 10:00 pm para desinfectar.

Volverán a abrirse a las 10:30 pm para la Misa de las 11:00 pm; una vez completado el aforo, se cerrarán las puertas.

A la media noche se transmitirá la Misa celebrada por el Señor Obispo desde la Parroquia de Guadalupe de Matamoros por televisión abierta, canal 8.1 de Televisa y por la página Facebook de la Diócesis.

Sábado 12

Habrá Misas presenciales, con un aforo del 25 por ciento, a las 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 1:00 pm. Todas las Misas serán transmitidas por la página Facebook de la Parroquia.

A las 6:00 pm, el Señor Obispo, Mons. Eugenio Andrés Lira Rugarcía, celebrará la Eucaristía, que se transmitirá por las Páginas Facebook de la Diócesis y de la Parroquia, sin asistencia de fieles.

Durante la tarde el Templo estará abierto, siempre respetando el aforo permitido, pero no habrá Misas.

No se recibirán peregrinaciones organizadas, quien acuda, deberá someterse a los protocolos señalados

Puntos a considerar

En ocasiones, los fieles deberán esperar fuera del Templo, haciendo linea para ingresar, ocasionalmente las puertas estarán cerradas por control de aforo.

También habrá control fuera del Templo para visitar la imagen de la Virgen en el atrio mariano, a los pies de la antigua torre.