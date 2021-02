San Valentín en crisis para comerciantes de Altamira; por pandemia y rehabilitación de la Hidalgo.

Por: Manuel González

ALTAMIRA, TAM.- Tras los trabajos de la reconversión de la calle Hidalgo a semipeatonal comerciantes de la zona ven nula posibilidad de aumentar sus ventas este 14 de febrero. Sin duda alguna el 14 de febrero era una de las fechas más esperadas para los comerciantes en general, pero con la modernización del primer cuadro de la ciudad los comerciantes establecidos cuentan con pocas esperanzas de un repunte de sus ventas este mes.

Maximino Alejo Torres comerciante, señala que sus ventas a disminuido a partir de los cierres por remodelación. “No hay esperanzas, porque no hay circulación de automóviles, no hay gente, no hay trabajo y con la calle cerrada menos, imagínese lo que nos trajo la pandemia hubo recorte de personal porque no hay entrada de dinero y no se le puede pagar a la gente”.

Piden a las autoridades sean flexibles y notifiquen con tiempo para que puedan tomar precauciones en su mercancía, ya que son perdidas irreversibles tanto que ha tenido que recortar su personal a una sola persona para poder pagar su renta que oscila los 80 mil pesos mensuales.

“Es más, le digo no sabemos ni porque lo están haciendo, ni que van a hacer, no conocemos el proyecto, la verdad no sabemos si están cambiando tubería de Comapa o van a hacer una calle nueva, la verdad no recibimos ni una notificación” recalcó.

Alejo Torres, recalca que se les notifique con tiempo algún cambio, y nombre de los comerciantes del primer cuadro de esta ciudad pide que se terminen en tiempo y forma para no perjudicar la economía de sus compañeros comerciantes especialmente en estas fechas, finalizo.

Visits: 192 Today: 192 Total: 478862