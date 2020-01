SI LA SÍNDICO NO TRABAJA, QUE SE VAYA: REGIDORA ESCALÓN

X.-Tajante y sin cortapisas, denuncian la nula labor de Graciela Márquez

Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-En plan tajante, certero y sin cortapisas, la regidora Martha Escalón Martínez, ayer durante la sesión de cabildo declaró que, si la primer síndico Graciela Márquez, “no trabaja, que mejor se vaya” y deje el espacio a quien tenga a bien hacer su labor con eficacia y, evitarnos así, “la nula tarea” que esta mujer ejerce de manera irresponsable, porque quienes integramos el cabildo, tenemos la ineludible obligación de “trabajar y servir a las familias de nuestro querido pueblo” y gentes como ella, “la verdad ni falta hacen aquí”.

Entrevistada al término de la reunión, la indignada regidora Lic. Escalón Martínez, dijo que, “la gente nos eligió para que trabajemos por ellas”, y por esta razón fundamental, “nos echamos a cuestas” la responsabilidad de trabajar con honestidad, y eficiencia, para que todos los acuerdos que en cabildo tomemos, redunden en bien de las familias de los diversos estratos sociales, pero más en favor de las que menos tienen y eso, creo, “no lo ha percibido la primer síndico Graciela Márquez, porque no trabaja y por ello, le reitero que, “mejor si vaya, si no viene a cumplir con su obligación”.

Al mismo tiempo, la regidora Escalón, distinguió la tarea que en cabildo ejerce el segundo síndico Nicolás Muñoz, porque éste, “aparte de su trabajo, hace la de su compañera Graciela Márquez”, a la que, desde el inicio de este gobierno municipal, siempre la observamos en plan indiferente eirresponsable y por ello, creo y considero que, “los integrantes del cabildo, tenemos que tomar decisiones justas”, para hacer a un lado a quien no trabaja, pero si estorba, y si Graciela, no entiende este mensaje, sería razonable que, le hagan saber que mejor ceda el espacio “a quien si pueda cumplir con la importante encomienda”.

En otra parte de la charla, la regidora Martha Escalón, dijo que, “la primer sindico Graciela Márquez, percibe un salario de 45 mil 300 pesos mensuales, y por tal motivo, no es justo que, sea muy puntual para percibir ese dinero, “recurso que devenga, pero no lo desquita” apuntando, la denunciante que, “si adquirimos una responsabilidad”, tenemos que pensar en trabajar de manera incesante, pero sobre todo en plan sensato, cauto y metódico, para responderle con atingencia y perseverancia a las familias de Río Bravo, ese, es nuestro compromiso, acotó.

Finalmente, destacó la Licenciada y regidora Escalón Martínez que, “todo servidor público, debemos entender, razonar y comprender que, “si estamos aquí, es para servir a la gente que creyó y confió en nosotros” y por eso, a mí en lo personal, me molesta que ,”la primera sindicó no trabaje y, solo venga a las sesiones de cabildo a ocupar la silla”, y si esto lo remarco es porque, en la compañera Graciela, no vemos el menor interés de trabajar, por esta pujante comunidad riobravense.