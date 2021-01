Sigue PRI Tamaulipas con viejas prácticas

*Sigue utilizando el dedazo para seleccionar a sus candidatos.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó con la selección de candidatos para el proceso electoral de éste 2021 que sigue sin aprender de sus errores, y sigue utilizando las viejas prácticas que lo mantienen «noqueado».

Mauricio de Alejandro, quien aspiraba a la candidatura del PRI por la alcaldía de Reynosa, confirmó en sus redes sociales que su partido no ha cambiado, sigue utilizando todo lo que lo llevo a la derrota.

De Alejandro asegura en sus redes sociales, que buscó con su equipo el registro para competir por la presidencia municipal de Reynosa, con mucho ánimo, trabajo y ganas de darle un giro a la política de Reynosa.

«Quiero informarles que el PRI tomó su decisión y eligió de los dos aspirantes a mi amigo Benito Saenz Barella que se que lo hará de lo mejor».

«El PRI no requirió de nuestro trabajo en estás elecciones para ningún cargo, posición o candidatura, dónde el proceso desafortunadamente no fue muy claro por parte de el partido; hay prácticas que no puedo cambiar», lamentó el joven priista.

Aseguró, que su interés por participar en la política nunca ha sido por poder, por dinero, por estrategias, por figurar. «Solo ha sido por qué somos un grupo de personas que creemos tener la capacidad de cambiarle la cara positivamente a la ciudad».

Y así como siempre a trabajado para llevarle apoyo, todos los días, a las personas que más lo necesitan, lo seguirá realizando.

«Voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho, eso es lo que nos hace diferentes a los demás, lo hacemos por qué nos nace. Gracias a todos quienes me han apoyado, esto me da ánimo para seguir con más fuerza y visión de darle su lugar a mi amada Reynosa».

«Dicen que no hay nada más arriba que la institución, pero creo que se equivocan, no hay nada más arriba que la humanidad y los partidos sin humanos no tienen vida, la militancia siempre contará con su amigo Mauricio», destacó.

Y para concluir reveló qué, en los próximos días verá qué es lo que sigue, en su vida política.

Cabe resaltar qué el nuevo PRI sigue siendo dirigido por los viejos priistas, prueba de ello es el propio CDM de Reynosa, dirigido por la Diputada Local Olga Garza, y en el CDE tienen como líder a Edgar Melhem.