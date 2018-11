SNTE ES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NO DE UNOS CUANTOS: RIGOBERTO GUEVARA

Lo que es del SNTE, es de los trabajadores de la educación, no de unos cuantos y lo vamos a defender, porque soy un hombre de convicción, de dialogo y equilibrio, nunca agachado, dijo José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30, al encabezar una reunión de trabajo en el marco de la Segunda Jornada de Información y Difusión Sindical en el Municipio de San Fernando.

“Que digan lo que quieran, nosotros vamos a seguir haciendo brecha, camino, a entrarle con entusiasmo, porque tenemos que buscar las mejores prestaciones para nuestros compañeros porque debemos seguir avanzando, tenemos mucho que hablar y decir, pero nos callamos porque no queremos enlodar lo que nos pertenece a todos, las siglas del SNTE”, dijo.

Acompañado por la Presidenta del Sistema DIF San Fernando, Rosy Garza de Ríos, y la Presidenta Municipal de Méndez, Ramona Morúa, además de los miembros activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Guevara Vázquez, refirió que el sindicato necesita de los trabajadores de la educación, a quien no les va fallar, porque el único compromiso que se tiene es con ellos y de carácter institucional con quien se debe, pero nunca de carácter personal.

“Es lamentable que los detractores del SNTE, no reconozcan que las generaciones avanzan ellos ya tuvieron su momento, vivieron de ello, son tiempos que nos genera la vida política y tenemos que ir haciendo nuevas gestiones, la verdadera institucional se trae en el temple del ser humano o que ¿queremos volver a la venta y tráfico de plazas o al manoseo particular de recursos de los trabajadores de la Educación?, acotó.

“Mi maestra me enseño siempre una frase, nada por encima del SNTE, pues hoy que digan también, los intereses personales no están por encima del SNTE, porque ellos así nos enseñaron a tener lealtad, disciplina, institucionalidad a la organización sindical y la tenemos que seguir conservando, con mucho orgullo y lo digo, porque en estos dos años no se ha despedido a ningún compañero injustificadamente, se logró reactivar el programa de lentes y recientemente que se otorgue por primera vez un bono a jubilados homologados”, refirió.

“No podemos callarnos, que se haga una auditoría que abarque desde antes de Juan Díaz de la Torre, y desde antes también a la Sección 30, yo estoy limpio, ni de casa me he cambiado y tengo muchos años más de los que hablan hoy, que hagan la auditoria a quien quieran, vivo en la misma casa, con las mismas claves, es con calidad moral como se debe hablar, que fácil después de haber vivido tantos años del SNTE, hoy escupir para arriba, no quiero que me caiga porque estría fallando a ustedes, la base trabajadora”, concluyó.

Cabe señalar que en la reunión de trabajo a la que asistieron los coordinadores de la región norte y sur Cecilia Robles Riestra, Jaime Ramos Salinas y el Delegado del CEN del SNTE, Edgar Cuevas García asistieron también los miembros del Comité Seccional, quienes proporcionaron información general sobre las gestiones y beneficios que se realizan a través de la sección 30 del SNTE y dar cumplimiento así al eje que establece la cercanía de sus dirigentes con los agremiados y sindicato de servicios, entre otros.