Sorgueros bloquearán oficinas de SADER en brecha 102 Río Bravo-Reynosa

*Este lunes a las 9:00 horas los productores de sorgo se reúnen de nuevo para exigir ante la SADER un precio de garantía para la tonelada del grano rojo de 3 mil 735 pesos.

Por Víctor Terrazas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Cientos de agricultores de los sectores social y privado del norte de Tamaulipas protestarán este lunes a las 9 horas ante las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Reynosa, para exigir un precio de garantía a la tonelada de sorgo de 3 mil 735 pesos la tonelada. Con tractores, camiones, trilladoras, camionetas y maquinaria los campesinos se congregarán de nuevo en espera de la respuesta del gobierno federal a través del Secretario de Agricultura Víctor Villalobos y el titular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle Fernández.

Agustín Hernández Cardona, Presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, dijo que la situación crítica que enfrentan los sorgueros les lleva a la movilización y protesta, a fin de las autoridades den respuestas.

“No permitiremos que nos dejen en el abandono a los agricultores pequeños y medianos que aportamos con nuestro esfuerzo entre 1.5 y 2 millones de toneladas de sorgo al mercado nacional en cada ciclo agrícola”, señaló. Recordó que las trillas de sorgo concluyeron hace unas semanas, el grano ya se entregó a los centros de acopio, pero el precio en el mercado se desplomó a solo 2 mil 900 a 3 mil pesos la tonelada, cuando el año pasado alcanzó los 3 mil 300 pesos y tuvieron una compensación de 250 pesos (ingreso objetivo) que lo llevó a 3 mil 540 pesos.

El planteamiento actual es de 3 mil 735 pesos para la tonelada, para poder cubrir los costos de producción, ya que se quitaron muchos estímulos a la producción, dejando solos a los productores, de tal forma que muchos de ellos están al borde de la quiebra.

Son entre 25 mil 30 mil agricultores pequeños y medianos, que están emproblemados con los bodegueros, ya que con la totalidad de sus cosechas no cubren las créditos recibidos para semilla, diésel, labores culturales, agroquímicos y trilladoras.

No es un asunto de unos cuantos productores, somos cientos, miles y si bien no todos nos manifestamos es el sentir de todos, porque nos pega muy feo el abandono que estamos sufriendo del nuevo gobierno federal. Este lunes será un día clave para la toma de decisiones más fuertes en caso de que las autoridades sigan sin responder a nuestras demandas urgentes, pues ya no podemos seguir esperando más.

Algunos productores de organizaciones sociales han advertido que podrían bloquearse los puentes internacionales fronterizos como medida de presión a las autoridades federales, en caso de que siga la indiferencia.

En una breve convocatoria a la protesta de éste lunes, los agricultores refieren: “Buenos días amigas y amigos compañeros todos quienes directa o indirectamente nos dedicamos a una de las tareas más importantes que es la de alimentar a los ciudadanos. Hoy como nunca nuestra actividad atraviesa por la peor crisis de su historia. Como mexicanos responsables de nuestra sociedad no podemos soltar la toalla para ir en búsqueda de nuevas opciones de negocio, tenemos que defender el patrimonio que nuestros padres y nosotros mismos hemos construido por años.”

Y añaden: “Este gobierno de la 4T se ha propuesto en dejarnos en el abandono para que formemos parte del padrón de los más pobres del país. Hoy necesitamos de ti para que juntos luchemos para mejorar las condiciones de vida que este gobierno que nos propone “LA MISERIA”.

Y reiteran: “Te convocamos para que nos acompañes este Lunes en la 102 frente a las oficinas de ASERCA a las 8:30 a.m. con el propósito de que el gobierno nos cumpla con el precio de garantía del Sorgo. LUCHEMOS JUNTOS POR EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS”.