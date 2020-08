Sorgueros de Tamaulipas abordarán a AMLO en próxima visita a Reynosa

Por Víctor Terrazas

Reynosa, Tamaulipas.- A 16 días de que los representantes de productores de sorgo de Tamaulipas le plantearon a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la necesidad de un precio de garantía de 3 mil 735 pesos la tonelada de grano cosechado en este año, y hasta la fecha no han tenido respuesta ni han sido convocados a negociaciones.

Por ello, los cientos de productores que siembran 650 mil hectáreas de sorgo y obtuvieron una cosecha de un millón 330 mil toneladas, buscarán una entrevista directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene programada una gira de trabajo a Reynosa, Tamaulipas, la próxima semana.

Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, lamentó la tardanza en la respuesta, cuando durante la entrevista que fue una de tantas gestiones, la titular de la SEGOB fue atenta, comprensiva, demostró conocer el tema y se comprometió a dialogar con el Secretario de Hacienda y con él de agricultura, para medir la posibilidad del tamaño del subsidio que el sorgo reclama.

Recordó que el precio total que demandan para el sorgo es de 3,735 pesos por tonelada, valor que no alcanzó el mercado y del gobierno federal se espera el complemento. ese nivel de precio, es el que se fijó como “ingreso objetivo” para la cosecha del 2019 y no fue aplicado. ahora, con un año de atraso, se pide se aplique a la cosecha del este año 2020, y no han tenido ni siquiera respuesta.

Antes de la entrevista con la titular de gobernación, que fue el 22 de julio último, los agricultores hicieron muchas gestiones directas ante el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos y otras instancias federales, y ante la falta de respuesta hubo diversas manifestaciones para hacerse oír, entre ellas bloqueos de caminos y puentes internacionales, por lo que intervino la Secretaría de Gobernación.

Su titular, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a darle seguimiento a la gestión, en apoyo de los productores de sorgo, pero de eso han pasado dos semanas y están sin respuesta, lo que desespera a los productores porque se necesita dinero para continuar los trabajos agrícolas, dijo el Presidente de la Unión Agrícola Regional del norte de Tamaulipas.

Reiteró que buscan la entrevista directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello están pendientes pues hay la posibilidad de que venga pronto a Reynosa, según se ha divulgado, y tratarían de abordarlo, pues la última opción que les queda ante la tardanza de su gabinete, pues ya no pueden esperar más, pues las cosechas se entregaron desde junio.

Insiste en que se trata del principal cultivo de Tamaulipas y que ese grano se utiliza en la industria alimentaria animal, para producir huevo, pollo, cerdo, carne de bovino, por lo que debe ser considerado como básico.

Tamaulipas ha llegado a producir 2.5 millones de toneladas de sorgo en años buenos de humedad, y lo que aquí se produce se deja de importar, ya que México es deficitario en producción de sorgo.