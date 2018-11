SOY Y SERÉ SIEMPRE UNA ALIADA DEL MAGISTERIO: MAKI ORTIZ

*“Educación para todo, me debo a los maestros, ellos me pusieron alas, me formaron en buenos principios, me enseñaron a tomar las mejores decisiones, a ser humilde, ellos me dieron la formación que yo tengo para estar en este lugar con un compromiso y responsabilidad para servirle a Reynosa”, dijo la alcaldesa.

Redacción

“La educación es nuestra prioridad, soy su aliada porque en el magisterio tengo a la mejor herramienta para combatir los problemas que enfrentamos en el Municipio de Reynosa”, dijo la presidenta Municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, al encabezar las actividades de la Segunda Jornada de Información y Difusión Sindical, quién reconoció el liderazgo del profesor José Rigoberto Guevara Vázquez, porque siempre está preocupado por el desarrollo del magisterio y la educación de los niños y jóvenes de Tamaulipas.

“Educación para todo, me debo a los maestros, ellos me pusieron alas, me formaron en buenos principios, me enseñaron a tomar las mejores decisiones, a ser humilde, ellos me dieron la formación que yo tengo para estar en este lugar con un compromiso y responsabilidad para servirle a Reynosa”, dijo.

En el marco de las actividades sindicales, la presidenta municipal estableció que las autoridades serán coadyuvantes a lo que dijo, no son peticiones, más bien son exigencias y oportunidades para lograr lo que se quiere como autoridad, junto al magisterio, para en base a la educación formar hombres y mujeres de bien, con buenos principios y con mejores oportunidades de trabajo, “yo estoy y estaré siempre de su lado”, afirmó.

Por su parte el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, dijo que se necesita de mujeres con calidad, capacidad y sensibilidad de justicia social, como Maki Ortiz, que atiende las necesidades de los trabajares de la educación, porque entiende la gran responsabilidad de los maestros con los niños y jóvenes que se van formando en las aulas para ser hombres y mujeres de bien.

Ante jefes de sector, supervisores, directores, secretarios generales, comités delegacionales, representantes de centros de trabajos y trabajadores administrativos, refrendó su compromiso de seguir garantizando la certeza laboral e incrementar las prestaciones de los trabajadores de la educación, de ser un gestor permanente, pero sobre todo de velar por hacer prevalecer sus derechos.

Dijo que dentro de las obligaciones que se tienen y cumpliendo con el eje de la cercanía de los dirigentes con sus agremiados, garantizando mejores prestaciones, dando certeza laboral, pero sobre todo con la corresponsabilidad con la autoridad, es como se debe llevar a cabo tarea educativa para beneficio de la sociedad.

Guevara Vázquez, aseguró que se cumple con la tarea realizar con Reynosa el trabajo en favor del magisterio para ir renovando, fortaleciendo y acrecentando las prestaciones que se tienen como trabajadores de la educación, establecidas en el marco estatutario, “Pero sobre todo, cumplir con nuestra obligación por haber escogido la mejor de las profesiones que es la de enseñar como maestros”, refirió.

Cabe señalar que en el marco de los trabajos de la Segunda Jornada de Información y Difusión Sindical, se instalaron mesas de trabajo, para atención a los maestros, con el fin de resolver sus peticiones en el marco de la gestoría, seguimiento a sus necesidades, problemática laboral y acción de gestoría, no sin antes cumplir con una exposición de los planes programas y beneficios que se llevan a través de las distintas secretarias de esta organización sindical, como lo ha instruido el Mtro. Juan Díaz de la Torre y en el fortalecimiento al sindicalismo de servicios.