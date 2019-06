Tamaulipeco, seleccionado a nivel nacional para trabajar en Quebec, Canadá.

*El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa de manera ordenada, el flujo de trabajadores temporales al extranjero, en específico a Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Jorge A. Zapata, residente de Ciudad Mante, Tamaulipas, es uno de los tres seleccionados a nivel nacional por la empresa “Baton Rouge de la Capitale”, ubicada en Quebec Canadá, para ocupar la vacante en la especialidad de cocinero.

El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, realizó el reclutamiento y preselección, a través del Subprograma Mecanismo de Movilidad Laboral, y facilitó la información así como los trámites necesarios para los permisos de trabajo legal y seguro.

María Estela Chavira Martínez, encargada de la dependencia estatal, dijo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa de manera ordenada, el flujo de trabajadores temporales al extranjero, en específico a Estados Unidos, Canadá y Alemania.

“De ocho personas que fueron postuladas, solo tres de ellos procedentes de Tabasco, Michoacán y Tamaulipas fueron favorecidos; esto nos motiva a seguir impulsado a profesionistas o personas que tienen el sueño de trabajar en el extranjero”.

Jorge A. Zapata, especialista en la elaboración de comida mexicana y francesa, explicó que esta oportunidad de trabajo le brindará un mejor futuro a él y a su familia.

“Se me hace increíble, la verdad no me la creo, decirle a la gente que crea, decirle a las personas que tienen un estudio, se acerquen al SNE Tamaulipas porque también los pueden apoyar, me quedo con muy buen sabor de boca, haber hecho este reclutamiento a través del gobierno”.

Dentro del mecanismo de Movilidad Laboral, más de 448 personas han sido atendidas en las unidades del SNE Tamaulipas, y 89 de ellas fueron colocadas en diversas empresas ubicadas en los Estados Unidos y Canadá, dedicadas a la pizca de vegetales, frutos y empaque de mariscos.