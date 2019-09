Tendrá PRI transformación y Tamaulipas no se quedará afuera: Alejandro Guevara

*Critica a quienes dejaron al tricolor por intereses personales y ya están en la cárcel

María de Jesús Cortez

Tras rechazar que el PRI se haya fracturado con la salida de Ivonne Ortega del partido, el ex diputado federal, integrante del tricolor, Alejandro Guevara Cobos dijo que el partido sufrirá una gran transformación en la que Tamaulipas no se quedará afuera, de la mano con el actual dirigente nacional, Rafael Moreno Cárdenas.

“Al dejar Rafael Moreno la gubernatura de Campeche para asumir la dirigencia nacional del tricolor nos está poniendo el mejor ejemplo que hay”, indicó y dijo que es porque realmente cree que las cosas en México puedan cambiar.

“Las cosas en México no se ven bien y tenemos una responsabilidad institucional, lo más importante para nosotros es la política social, la política económica, vemos a los productores agropecuarios quejándose de que no tienen la atención que antes tenían y nosotros ¿Qué tenemos que hacer? simplemente no criticar sólo proponer, cambiar realmente lo que la gente ya no quiere del partido que era el tema de la corrupción, el tema de los viejos hombres que dejaron las causas sociales y que se fueron por intereses personales y muchos de ellos ya están en la cárcel a fin de cuentas vamos a ver cada quien que tenga la justicia muy clara sobre la razón”, precisó.

El priísta habló también de la salida de Ivonne Ortega del partido y aclaró que eso no fractura al tricolor. “Yo creo que a Ivonne le queda muy claro para el tema los que empezamos desde hace muchos años desde abajo del PRI que a veces le toca ser y a veces no, ella fue todo igual que nosotros, fue Gobernadora, Senadora fue diputada y cuando no te toca no se vale que al partido trates de golpearlo y quebrarlo como ella trató de hacer e irse, aquí estamos los que estamos y con las manos limpias, listos para competir y no andamos de un partido en otro sino que somos congruentes con lo que tenemos que hacer”, señaló.

Guevara Cobos informó de que en Tamaulipas están a días de que haya convocatoria, que ya hay delegado del comité nacional y que habrán de esperar “todos los que tenemos realmente la posibilidad de transformar al PRI desde la base y en eso todos somos muy claros y estamos en el contexto: esperar la convocatoria, esperar el método, el proceso, pero sin andar apresurados, sino con la tranquilidad de que tenemos 16 meses para volver a tener candidatos a otros cargos de elección y lo que tenemos que recuperar es la confianza del ciudadano”, detalló.

Alejandro Guevara puso como ejemplo su caso en el que asegura que en su Distrito ha sacado más de 89 mil votos que es lo que la última elección sacó en todo Tamaulipas el PRI en la elección de 22 distritos locales.

“Entonces los que hemos ganado muchas elecciones y tenido la oportunidad de tener manos limpias hasta este momento seguimos aportando a nuestro partido, seguimos apostándole a que México esté bien, a que Tamaulipas esté bien y creo que en este momento debemos ser muy congruentes y estar listos por lo que pueda venir en los próximos 30 días, lo que si es muy cierto es que habrá un cambio en el partido, habrá una gran transformación y Tamaulipas no se quedará atrás porque lo va a hacer con una nueva dirigencia aunado a la mano de Alejandro Moreno Cárdenas”, concluyó.