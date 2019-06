TIENDA DE CHINOS EN MANTE HABRÍA DISCRIMINADO A NIÑO EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

* El hecho se registró en un reconocido almacén de un centro comercial, propiedad de los abusivos orientales.

Por: Juan Antonio Lerma

La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición, esto ha impedido que puedan gozar de sus derechos (salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo) y tener una vida plena.

En esta ocasión, Juana Karina Cervantes Torres y su esposo, Ranulfo Hernández Gutiérrez, quienes tienen su domicilio conocido en la zona centro del vecino municipio de Xicoténcatl, padres de un menor de nombre José Julián en condición de discapacidad, denunciaron públicamente su caso de discriminación que se registró en contra de su hijo la mañana de este domingo en el almacén comercial de chucherías de importación de los chinos que se ubica sobre la avenida Guerrero entre Galeana y Zaragoza en la zona centro del Mante.

De acuerdo a la denuncia ante este medio informativo, los padres del menor con capacidades diferentes, aseguraron que uno de los propietarios de la tienda comercial de importación china, le impidieron el ingreso de su hijo al almacén, por encontrarse en silla de ruedas.

“Mi hijo es un niño en condición de discapacidad, por lo que lo traigo en silla de ruedas y cuando tratamos de entrar a esa tienda de los chinos, su propietario nos pidió que el niño no entrara a lo que yo le pregunté por qué no, siendo su respuesta que el niño no podía pasar, lo más que lastimó mi sentimiento y obviamente los de mi hijo fue que no logramos comprar una mochila que necesita para guardar su ropa y sus cosas, ya que el miércoles lo tenemos que llevar a terapia al CRI Mante, yo no le veo nada de malo, por qué esa discriminación hacia mi criatura”, dijo la afligida madre.

Los padres de José Julián calificaron de absurdo este episodio de discriminación en contra de su menor hijo, quien debe usar este tipo de elementos (silla de ruedas), tras padecer de una discapacidad que no le permite movilizarse por sus propios medios.

Ante esta situación, los padres de familia decidieron denunciar tal caso con la finalidad de que la sociedad se entere de que los chinos practican la discriminación en su tienda comercial.