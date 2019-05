Trabajadores de la clínica del ISSSTE 24-D Mante, continúan laborando bajó protesta

*Siguen exigiendo al delegado de esta institución de salud y al gobierno federal el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, trabajan en una sauna a más de 40 grados de temperatura.

Por: Oscar Castillo

El Mante Tamps-. Después de haber mostrado su inconformidad los derechohabientes de la clínica hospital D-24 ISSSTE de El Mante, por la falta de aire acondicionado y sistema de ventilación hacia el interior de este nosocomio, este día se manifestaron trabajadores de esta institución de salud, quienes señalaron que seguirán laborando bajó protesta por las condiciones infrahumanas en las que están trabajando.

Está mañana los trabajadores administrativos, médicos, enfermeras y de servicio, colocaron una manta alusiva donde expresan su inconformidad en torno a las condiciones precarias en que se encuentran trabajando, debido a que en esta ciudad cañera la temperatura ha llegado a rebasar los 40 grados, situación que no permite que los empleados realicen bien su trabajo en la clínica del ISSSTE en Mante.

En la manta que se colocó salen a relucir consigna en contra del delegado estatal del ISSSTE así como en contra del gobierno federal, por las condiciones en que se encuentra está clínica hospital 24-D, donde incluso se han suspendido las cirugías en el quirófano y ambulatorias por la falta de clima y de energía eléctrica, condición que no permite que médicos y enfermeras hagan su labor, porque se han visto en la necesidad de no recibir a los pacientes de enfermedades crónico degenerativas para que no sufran los intensos calores que encierra este nosocomio que parece la antesala del infierno.