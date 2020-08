Un alcalde debe gobernar con responsabilidad y, no con payasadas: Eduardo Gattás Báez

*Fuiste priista, y también de los pocos políticos que te sumarte a tiempo al proyecto de MORENA. Pero ¿Por qué MORENA?- No niego al PRI

Por José Luis Zapata Pesina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Nuestra ciudad, está padeciendo graves problemas en los temas de Seguridad, Pavimentación y escases de agua potable, la sociedad está molesta por la apatía de las autoridades municipales, la percepción de los victorenses, es de enojo y de impotencia, esto ante el nulo trabajo del alcalde Xicoténcatl González Uresti, Victoria se está muriendo de sed, así lo menciono en entrevista, Eduardo Abraham Gattás Báez, militante y activista de MORENA en Tamaulipas

Gattás Báez, es militante del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA) fue candidato a la presidencia municipal de Victoria en el 2016 por este partido, participó activamente en la campaña presidencial en el 2018, “Juntos haremos historia” con el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

LA ENTREVISTA-.

-Llegas al activismo partidista desde muy joven, creando tu propio capital político muy rápido, ¿Quién te invita a entrarle a esto de la política?-Tuve como visión a Luis Donaldo Colosio Murrieta, desde muy joven tuve tareas partidistas, coordine a nivel Estatal el programa el buzón del candidato, pero a quien le agradezco que me haya invitado a la política, es a un gran amigo, Luis Varela (Q.E.P.D.) presidente Estatal de México Nuevo

-Fuiste priista, y también de los pocos políticos que te sumarte a tiempo al proyecto de MORENA. Pero ¿Por qué MORENA?- No niego al PRI, siempre seré agradecido, porque ahí hice grandes amigos, renuncie al PRI en el 2016 y gracias a Dios, Salí por la puerta de enfrente, pero eso ya es del pasado, que no quede duda, ¡traigo la camiseta de MORENA bien puesta!

-El entorno familiar, siempre será importante en todos los aspectos de la vida ¿Tu familia te apoya?-Siempre dicen que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, y no coincido con ello, para mi es a lado de un gran hombre hay una gran mujer, mi esposa siempre me apoya en mis proyectos, así como mis tres hijos, Abraham, Jacobo, mi hija Galilea, la familia siempre será parte de los éxitos en mi entorno

-Del uno al 10, ¿Cómo calificas el trabajo del actual alcalde de Victoria?-5, así de fácil, ósea reprobado totalmente, no lo digo yo nadamas, lo dice todo el pueblo de Victoria

-En un cargo público, siempre se busca el mejor perfil para su desempeño ¿Cuáles son tus cartas de presentación, en caso que tu partido te elija para la próxima elección?-Me considero un político que juega limpio, que lejos de enfrentamientos, siempre busco la conciliación con mi contraparte, cero corrupción en mi carrera política, esto último, algo muy importante que valora mucho el presidente AMLO y por supuesto mi partido

-Dicen que la política es el arte de la negociación, ¿has tenido algún acercamiento con los líderes de MORENA en Tamaulipas?-Muy de acuerdo contigo, la política también sirve para construir proyectos, acuerdos, coincidir y debatir ideas, sigo chambeando todos los días, en cada rincón de nuestra ciudad, como dicen en mi pueblo, “trabajo mata grilla” ese es mi acercamiento con nuestros representantes del partido, simplemente la chamba y a sudar la camiseta

-Septiembre, mes clave para todos los actores políticos, el IETAM se alista para la próxima elección 2021, de ser favorecido con alguna nominación para participar en la próxima elección ¿Estás listo Lalo Gattás para dar la pelea?-Para una nominación, se requiere de mucho trabajo de gestión social, de territorio casa por casa, de conocer de primera mano las necesidades de nuestro pueblo, pero sobretodo de contar con experiencia en tareas partidistas, porque me queda claro que las candidaturas no se regala, se ganan con el trabajo diario

-En el 2018, en campaña a la presidencia de la Republica de Andrés Manuel López Obrador, vino a Victoria y se te vio platicar muy comidamente con él, ¿Sigue esa buena relación con el actual presidente?-Si, de hecho he platicado varias veces con él, me identifica, porque anduvimos apoyando su campaña

-La elección 2021, está a la vuelta de la esquina, se elegirán alcaldes y diputados locales y federales ¿Dónde te gustaría verte en la boleta?-La decisión la tomara mi partido, ellos definirán el rumbo en tiempo y forma, pero si me dieran a escoger, me gustaría ser diputado Local, diputado federal y hasta alcalde de mi Victoria, sé que no se puede las tres cosas al mismo tiempo, pero estaré listo si mi partido me llama

Me hablaron algunos compañeros periodistas, les comente de esta entrevista contigo, y surgió una sola inquietud de parte de ellos, de ser tú el próximo alcalde de Victoria ¿Meterías a la cárcel a Xico?-Nadie por encima de la ley, te diría de entrada, pero la función de un alcalde es administrar, gestionar, cuidar los recursos financieros y el patrimonio del pueblo, y no convertirse en ministerio público o juez, pero si se comprobara malos manejos, claro que le daríamos para adelante ¿entonces si?-si hay elementos que comprueben la corrupción, ¡claro que sí!

Calles destrozadas, escases de agua, baches por donde quiera, avenidas a oscuras, entre otros “detallitos”, ¿Cómo visualizas a Victoria en dos años?-los victorenses ya se dieron cuenta que el gobierno municipal de Xico, está dejando mucho que desear, ante ello pido a la sociedad victorense que le da un voto de confianza a MORENA, para que en corto plazo, podamos darle un nuevo rostro a nuestra ciudad, tenemos proyectos serios, no de ocurrencias como ahora,

¿Tocarías las puertas en el gobierno federal?- Las puertas no se tocan, las puertas se abren cuando presentas proyectos viables y sustentables, toda puerta federal se abre, simplemente hay que saber dónde y con quien, ser alcalde de un municipio debe ser algo muy serio, Victoria es la capital de Tamaulipas y merece mucho mas

-Las encuestas y sondeos que realizan algunos medios de comunicación en esta capital, te dan ligera ventaja sobre el panista Miguel Mansur Pedraza, del joven Gonzalo Lan Zambrano del partido Movimiento Ciudadano, de Carlos Morris Torre del PRI, entre otros, ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?-Miguel Mansur, sé que es un gran empresario, a Carlos Morris lo conozco desde hace varios años y a Gonzalo Lan, hasta donde sé, es un joven político con mucho activismo en las redes sociales, todos ellos merecen mi respeto, lo que te puedo decir y que me da mucho gusto, es que hoy leo en varios medios de comunicación, que me ponen arriba en las encuestas, y eso habla bien del trabajo en equipo que realizamos todos los días

-El tema del agua, un asunto que nadie quiere comprometerse a solucionar, ¿Cómo arreglar este problema que afecta directamente a la población?- Victoria ya creció en población, los arreglos de red hidráulica en Victoria no están mal, pero eso nada más es un mejoralito que va durar nadamas 2 o 3 años, , mi propuesta es la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero-Victoria, con esta segunda línea, se arreglaría el problema del agua para los próximos 25 años

-En el aspecto comercial, ¿Cómo le afecta la escasez de agua en nuestra ciudad?-La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya comenzó, ante ello la construcción de la segunda línea del Acueducto es fundamental para el crecimiento económico, su ubicación geográfica se convertirá automáticamente en un destino importante para aquellas industrias estadounidenses que saldrían del China, toda industria requiere del agua, por ello si en Victoria solucionamos ese problema, estaríamos hablando que eso sería el detonante para el crecimiento económico, social y de infraestructura para los victorenses

-En tu agenda de actividades ¿Dónde ubicas al deporte?-Desde siempre he apoyado y promovido las diferentes disciplinas del deporte, en mi agenda lo considero entre los 5 temas más importantes que me ocupa

-Por último, actualmente nuestro país, pero especialmente nuestra ciudad, vivimos la contingencia del COVID.19, ¿Qué les recomendarías a la población?-Es una situación muy delicada que estamos viviendo todos, ante ello, les pido que tomen todas las recomendaciones que emite las autoridades de salud Federal y del Estado, la familia es primero y debemos de cuidarnos todos