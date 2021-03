Un éxito el congreso binacional virtual que realizó la Normal Particular “Gregorio Torres Quintero”.

La sede fue en Brownsville, Tx., participaron España, E.U., y México

“Las nuevas competencias de enseñanza y trabajo en los tiempos de COVID, participando más de 20 ponentes de España, Estados Unidos y México, efectuado del 15 al 17 de marzo 2021.

POR REDACCIÓN

La Normal Particular “Gregorio Torres Quintero” y los Servicios modernos de consultoría de aprendizaje y enseñanza para educación e investigación, así como la Asociación Mexicana de Corporeidad, A.C., realizaron el Primer congreso binacional de docencia en línea, y lo principal es en un momento tan crucial como el que vive el país, por ello se comparte a la sociedad en toda la región tamaulipeca, E.U., y México.

Esto es con único objetivo de buscar las maneras de actualizarse, pero lo principal que es que los jóvenes estudiantes no pierdan su educación, ya que se ha investigado y denotado que existe un gran porcentaje de deserción escolar en Tamaulipas y todo México, debido a la situación pandémica ha provocado un 80% por ciento de la deserción.

Asimismo lo mencionó que la Normal Gregorio Torres Quintero, en conjunto con los alumnos de esta institución están participando a la par del congreso los estudiantes para maestros están realizando dos practicas de observación en Dakota del Norte, E.U., Colombia una universidad que ha abierto sus puertas todo esto dentro del programa nacional de docentes que buscan que nuestros maestros tengan acercamiento a diferentes practicas educativas para mejorar nuestro proceso de enseñanza en esta institución.

Evento que fue inaugurado el pasado 15 de marzo por la directora de Normal Gregorio Torres Quintero, doctora la Lydia Celia Colmenares González, así como doctor Horacio García Mata presidente de la Asociación Mexicana de Corporateidad, A.C., y la M.E.D. Claudia Maluy Elizondo, Asisstant Principal Homsby Dunlab Elementary de Austin, Texas, así como el maestro César Dahir Ibarra Colmenares, Teacher Consutate Center for Best Practices in Research.

Entre las principales fueron las del Doctor Sergio Sánchez Fuentes: “El diseño universal para el aprendizaje, una mejora sustancial en la formación docente”, de Madrid, España y “La formación docente para atención a la diversidad desde el enfoque inclusivo”, por el doctor Marco Atonio Gamboa Robles, del Estado de Sonora y “Diferencias culturales en los programas educativos internacionales”, siendo la ponente la M.E.D. Claudia Maluy-Elizondo entre muchas otras que se expusieron con gran brillantes y éxito en este excelente congreso binacional internacional.