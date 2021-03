VICTORIA QUIERE CANDIDATOS LIMPIOS Y SIN BASURA EN EL CLOSET”: ROCKET VALDEZ

Por: Ma. De Lourdes Vázquez.

Cd. Victoria, Tam.- “Victoria quiere candidatos limpios y sin basura en el closet. Que tengan un pasado, que garantice la unidad, un gobierno honesto, transparente y de resultados”, así me lo ha comentado la gente y estoy totalmente de acuerdo, afirmó Ismael “Rocket” Valdez, al ser entrevistado sobre el proceso de selección que lleva Morena.

“Debemos escuchar el mensaje de la sociedad, que esta decepcionada, desanimada, molesta, por todo lo que le ha pasado a Victoria. Tenemos que darles esperanza de un cambio verdadero. Que vuelvan a creer”, aseguró.

“Es necesario regresarle a la gente la confianza en las instituciones políticas”, agregó.

Ha visto en las redes las fotografías que muestran a personas entregando despensas?

“Yo no creo en el Mercado de Voluntades.

Creo en la libertad de decisión de cada persona. La compra de voluntades ha dejado amargas experiencias, en Ciudad Victoria. Han sufrido mucho las personas de las colonias. Ya hay un cambio en la sociedad y además en las leyes que castigan ese tema. Yo creo en la gente”.

No es exceso de confianza? Hay quienes ya se promueven como los elegidos?

“Soy respetuoso de las reglas del juego. Están en la convocatoria y ahí dice que se tomará la decisión el 27 de marzo. A menos que cambien las reglas”.

Porque con Morena Rocket?

“Morena fue el que me invitó y me pidió que me registrara como Candidato a Alcalde. Me dijeron que querían candidatos limpios, honestos, trabajadores, sin pasado negativo. Por eso me registré. El partido esta consciente que yo sería un Candidato Externo”.

Crees en la Democracia?

“Es el poder de la gente y su libertad para decidir”.

Estas preparado para Ganar?

“Siempre”.

Y para perder?

“Nunca ha sido una opción en mi vida. Siempre he tenido Metas Claras y distintos caminos para llegar a ellas”.

Eres un hombre de Fe?

“¡Sí¡. El tiempo de Dios es perfecto”.

Visits: 222 Today: 222 Total: 1746452