Visita Silvestre a militancia del Oriente de Reynosa

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- Silvestre Rodríguez Marín visitó este martes tres colonias de la ciudad en busca de convencer a la militancia de que es la mejor opción para abanderar al Partido Movimiento Ciudadano como candidato a la alcaldía de Reynosa.

El activista social con gran arraigo en las colonias del séptimo distrito este martes recorrió colonias populares de ese sector, donde sostuvo interesantes diálogos con los Círculos Ciudadanos.

Los Círculos Ciudadanos son una estructura político-electoral que con el paso del tiempo Silvestre Rodríguez y otros liderazgos del partido han ido formando para la representación en casillas y promoción del voto en favor del Partido Naranja.

“Estuvimos con el Círculo Ciudadano de la colonia Ernesto Zedillo platicando con militantes auténticos de Movimiento Ciudadano, ellos nos expusieron sus necesidades y principales problemáticas de la colonia”, señaló Rodríguez al fin del recorrido.

El ex director de Participación Ciudadana en Protección Civil reveló que en diez días de intensas jornadas de reuniones con grupos de la sociedad civil y empresarios, además de visitar militantes en las diversas colonias de la ciudad.

“Hemos encontrado mucho entusiasmo en la militancia, saben que tenemos posibilidades si trabajamos fuerte, como ya nos conocen nos han manifestado su apoyo y están puestos para lo que venga en la campaña, nomás les pido que confíen en que trabajaremos con ellos y para ellos”, dijo.

Rodríguez lamentó que los militantes de esos rumbos enfrenten problemas serios de atención del gobierno.

“La gente me dice que necesitan pavimentaciones, las calles están muy empedradas, hay fugas, carencias, hay basura, pero se quejan mucho de lo económico, hay desempleo y no tienen para las enfermedades, los centros de salud no funcionan como deberían”, afirmó.

Rodríguez visitó las colonias Juan Escutia, Ampliación Delicias y Ernesto Zedillo, donde convivio con simpatizantes del Movimiento Ciudadano y les dirigió un mensaje de esperanza y compromiso con los que menos tienen.

“Estamos seguros que Silver (como lo conocen en las colonias) no nos va a fallar, él siempre nos ha procurado, con o sin puesto, en las buenas y las malas siempre ha venido, cuando nos inundamos ellos sacaron a muchos vecinos”, recuerda doña Lupe Sandoval Vargas, de la Zedillo.

