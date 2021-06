La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TAMPICO BRILLA A NIVEL INTERNACIONAL

Como analistas políticos siempre dijimos que los mejores alcaldes de Tamaulipas eran Chucho Nader de Tampico, Adrián Oseguera de Madero y Maki Ortíz de Reynosa; en ese orden y estamos seguros de que no nos equivocamos, la mejor prueba de ello para nosotros es que los dos primeros fueron reelectos y Maki le heredó la silla a su querido hijo y eso, aunque así parece no es cosa fácil, y no lo es, por que en los tres casos estamos hablando de gente ya muy politizada. De esa que ya no engaña tan fácilmente el Dios de los Morenos.

Para nosotros Jesús Nader (Chucho) demostró su capacidad desde que formaba parte del gabinete del gobernador Cabeza de Baca, ya como alcalde con una varita mágica modernizó el centro del bello puerto jaibo y se llevó las palmas con la desaparición de la mini zona roja –“El Triángulo” — que tenía muchos años de venir operando en el primer cuadro de la ciudad.

Pero la fama y buen trabajo de Chucho Nader trascendió las fronteras lo que le hizo merecedor a recibir el reconocimiento internacional y el trofeo “Escoba de Plata” que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) con sede en Bilbao, España. Galardón que le fue entregado en el marco de una ceremonia efectuada de manera virtual desde el Viejo Continente.

El alcalde del puerto jaibo acompañado del responsable del área de Servicios Públicos, José Schekaibán Ongay, agradeció la distinción otorgada por el organismo y destacó que a poco más de dos años de haber implementado el programa, se ha logrado un cambio sustancial en la imagen urbana de la Ciudad, pero sobre todo, se ha mejorado considerablemente la calidad de la vida de toda la población.

“Cuando iniciamos ésta Administración –dijo– nuestra ciudad tenía grandes problemas de recolección de basura y sobre todo era una ciudad que no daba buena imagen y en dos años hemos revertido esa situación a través del Programa Tampico Brilla, que ha tenido muy buenos resultados en todos los sectores de la ciudad brindando mayor bienestar.

A nombre de las y los tampiqueños agradezco la distinción y reitero el compromiso de seguir consolidando las acciones y programas que garanticen mejores servicios públicos, dijo.

La entrega de los premios correspondió a la Décima Séptima Edición del certamen cuyo propósito esencial es el de evaluar y reconocer los esfuerzos que los diferentes gobiernos municipales de todo el mundo llevan a cabo, para mejorar los procesos de limpieza, aseo urbano y protección del medio ambiente.

Un total de 35 entidades de España, México, Chile, Argentina y Perú, recibieron éste galardón.

Por parte de México fueron municipios de Querétaro, Aguascalientes, Orizaba, Puebla, Veracruz, Guadalajara, Santa Catarina y Tampico, los que obtuvieron el reconocimiento internacional por mantener políticas públicas orientadas a mejorar el panorama urbano de la ciudad, implementar nuevas tecnologías, mayor equipo y mejores servicios públicos en beneficio de la ciudadanía