Oscar Contreras

Tampico merece más con Chucho Nader

Ser candidato de MORENA en este momento es ir contra el futuro de México y Tamaulipas y no sabemos cómo pueden los morenistas tratar de ganar las elecciones en el estado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que le interesa transformar es el sureste del país.

Lo peor del caso es que su seguidores no ven que lo único que busca de los estados del norte y centro de México, son los impuestos que generan las empresas y los ciudadanos para que sus proyectos no se detengan y consoliden su limitada visión del desarrollo nacional.

Por ello, los candidatos morenistas no la tienen nada fácil para repetir el triunfo electoral que lograron en el 2018, ya que el contexto político cambió en el país y ahora los mexicanos conocen el verdadero rostro de López Obrador, quien los engañó con promesas que nadie sabía que nunca las iba a cumplir.

Por esta razón, los candidatos de MORENA en su desesperación han empezado a mentir igual que AMLO lo hizo durante más de 18 años y conforme avanza el proceso electoral será importante que los electores sepan los cambios prometidos en sus estados, distritos y municipios, no los tendrán mientras MORENA mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados.

Por mencionar un caso, en Tampico la candidata de MORENA a la presidencia municipal, Olga Sosa, en sus entrevistas ha dicho que «hay que estar cerca de la gente para solucionar los problemas, los que van saliendo o los que son añejos, y una vez a la semana habrá que hacer un audiencia pública para escuchar sus peticiones.»

Olga Sosa miente, pero asegura que eso lo hizo siempre desde el Poder Legislativo, aunque en Tampico nunca nadie se enteró de estos acercamientos con sus electores, a menos de que algún día haya venido del centro del país a una fiesta o reunión con sus amigos y eso, ella no tome en cuenta como una reunión y diálogo con los ciudadanos.

Además, es importante que la gente sepa que AMLO no lo hace, nunca dialoga con la gente, dice que eso lo hacían los gobiernos neoliberales y por supuesto que los morenistas harán lo mismo. Así que Olga no cumplirá nunca esta promesa, sino lo hizo siendo diputada federal mucho menos ocupando otros cargos de elección y queda claro que lo dice sólo para engañar a la gente igual que López Obrador.

Sin embargo, al contrario el candidato del PAN, Chucho Nader, siempre lo hace y el acercamiento con la gente es una práctica común su programa «Diciendo y Haciendo» es una muestra de ello, y cuando la gente expone sus demandas y peticiones de manera directa a los funcionarios, estos les responden de inmediato.

Desde luego que los tampiqueños saben que Chucho cumple y lo hace, porque los hechos y sus logros son más que evidentes.

Por otra parte, Olga Sosa asegura que un gobierno moderno debe transparentar el costo de las obras, quién las hizo y dice que en todas las placas que llevan las obras pondrá un código QR para que de manera inmediata la gente conozca quién la hizo y cuánto costo.

AMLO no es transparente y eso se sabe, por ejemplo en lugar de transparentar lo que sucedido en la línea 12 del metro de la ciudad de México, ordenó a los diputados cancelar la comisión para investigar el accidente, donde perdieron la vida 23 personas y no se conocerán quiénes son los culpables, porque López Obrador no quiere.

En fin, la ineficiencia del gobierno federal es una realidad que debe evitarse haciendo conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de salir a votar, de pensar bien si quieren seguir apoyando el atraso que provoca MORENA o lo que el PAN con Chucho Nader y los demás candidatos buscan hacer para seguir progresando.

Para finalizar, los pejezombies andan muy hambrientos por saber dónde está el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la verdad, nadie sabe para que lo quieren ver, pero es casi seguro que sea solo para el morbo, el arguende y el rumor.

Esperemos que pronto envíe alguna señal de su presencia en Tamaulipas, porque los chismes van y vienen y ya nos dicen que anda en Nueva York y otros que anda en Aldama.

El caso es que mientras la Suprema Corte no analice y decida que le contestará al Congreso de Tamaulipas, los rumores, el arguende y el morbo seguirán creciendo hasta que llegue el momento en que conozcamos su veredicto final.

De salida. Enrique Rivas Cuéllar, candidato a la diputación local por el distrito 1 de Nuevo Laredo, ha realizado una extraordinaria labor en favor de la educación y su programa «Mi Escuela, Digna, Moderna y Saludable, es un ejemplo de ello.

Así que aún no termina el proceso electoral y ya lo llaman «el diputado de la educación» mucho antes de llegar al Congreso de Tamaulipas y esto es una verdadera sorpresa, aunque realmente es un reconocimiento a lo que ha conseguido para la educación en Nuevo Laredo. Ni más ni menos.