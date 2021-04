Tendencias

Tampico seguro brilla más

Con datos del INEGI el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR) elaboró un estudio para conocer las condiciones de inseguridad que detectan los habitantes de 37 ciudades de México y Tampico, para sorpresa de muchos resultó como la ciudad con la percepción de inseguridad pública más baja.

Esto quiere decir que los tampiqueños perciben una mejor seguridad pública en el municipio y con ello, se le da respuesta a una de las demandas más solicitadas por los ciudadanos a sus gobernantes.

Desde luego que este resultado es producto de la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, el trabajo de la mesa de seguridad que encabeza el gobierno de Tamaulipas, el gobierno municipal y los empresarios, pero en especial por el interés que Chucho Nader le puso a ese tema.

Y es que en su primera campaña política que lo llevó a la presidencia municipal de Tampico, los ciudadanos le dieron a conocer su preocupación por los altos índices de inseguridad que existían en ese momento, pero después, poco a poco esa percepción fue cambiando y ahora aquí tenemos ese buen resultado.

Es por esto y otros logros más que Chucho Nader refrendará su triunfo electoral, para continuar con los programas y acciones que realmente han transformado a Tampico, en los hechos y con resultados, no con palabras y buenos deseos como lo hacen otros candidatos.

Claro que Chucho Nader tiene nuevos proyectos que a Tampico lo confirmaran como la capital de la Huasteca y lo seguirán impulsando a nivel nacional e internacional en un municipio atractivo para invertir y generar empleos, con lo cual volverá a tener un desarrollo sostenido para que los tampiqueños tengan un mejor bienestar y oportunidades para todos.

En fin, dicen sus adversarios que hace campaña como si anduviera de gira de trabajo y no se equivocan, porque ahora sabemos que se dan cuenta que Chucho siempre trabaja cerca de la gente, que lo hace a todas horas y todos los días dando respuestas inmediatas y eficientes para que Tampico Brille y siga Brillando.

Cambiando de tema. El Comandante de la 1/a. Zona Naval, Vicealmirante José Carlos Vega Vidal, le entregó un reconocimiento al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y destacó que se le entrega por las tareas coordinadas en favor de la seguridad y tranquilidad de los tamaulipecos, así como la colaboración institucional que se mantiene en su mandato.

Este reconocimiento tiene un significado muy importante, ya que lo hace la Marina Armada de México y llega en un momento en que el mandatario tamaulipeco es cuestionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esto demuestra que en el gobierno de la 4T existen diferentes opiniones sobre García Cabeza de Vaca.

Al agradecer esta distinción, el gobernador tamaulipeco expresó: “Estamos convencidos que la colaboración y el trabajo conjunto son el camino correcto para dar buenos resultados que den certeza y seguridad a los ciudadanos por ello, como gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, reitero mi agradecimiento y mi gratitud a la Marina Armada de México y sepan que seguiremos trabajando de la mano, de una manera coordinada para restablecer el orden, la paz y estado de derecho en cada rincón de nuestro estado”.

Para finalizar, Mario Leal confirmó que fue destituido como director del COBAT y aunque dijo que esto había sido por grillas, es casi seguro que las causas de la separación de su cargo fue por otras razones, ya que nadie organiza una rueda de prensa para informar que lo renunciaron a menos que trate de hacerse la víctima o busque llamar la atención de alguien.

Con Mario Leal es posible que suceda hasta lo más inverosímil y con su salida del COBAT tiene la excusa perfecta para hablarle a su ex cuñado Américo Villarreal Anaya, precisamente en el momento en que está siendo mencionado como el casi seguro candidato de MORENA al gobierno estatal.

Así que esto no es una casualidad, porque como dicen los clásicos del pragmatismo político: “en la política no hay casualidades” y con esto nos quieren decir que Mario Leal actúo bajo un guion bien planeado y con toda frialdad, porque como bien dicen por ahí… quiere saber “si es chicle y pega” y él que no lo conozca que lo compre… ¿Qué les parece?

De salida. La diputada Edna Rivera tiene razón al decir que no tienen nada que hablar con Olga Sosa, ya que no es militante de MORENA y tiene mucha razón y no la entendería. A Sosa siempre la han impuesto como candidata y nunca ha luchado por ningún cargo de elección popular. Así que existen enormes diferencia entre ambas mujeres, ya que la primera luchó para llegar y la segunda sólo usó las buenas relaciones que tiene para estar en ese lugar. Así de simple.